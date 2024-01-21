В приазовских лиманах запретили рыбачить до мая

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

Во всех приазовских лиманах Краснодарского края пограничники запретили ловлю рыбы – как минимум, до мая 2024 года

Строгие ограничения на любительское рыболовство введены в Краснодарском крае — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу регионального Пограничного управления ФСБ России.

До 1 мая 2024 года запрещена ловля рыбы в Ахтарском, Бейсугском и Ейском лиманах. Во всех остальных лиманах кубанского Приазовья рыбалка запрещена до 31 мая 2024 года.

Причиной для запрета в сообщении ведомства назван «нерест отдельных видов рыб».

Ранее мы писали о том, что из-за морозов в Азовском море сильно сократилась популяция медуз, а спрос на красную икру в Краснодарском крае вырос почти на 20 %.

Азовское море Пограничники Рыболовство

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В приазовских лиманах запретили рыбачить до мая
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