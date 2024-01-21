В приазовских лиманах запретили рыбачить до мая

Во всех приазовских лиманах Краснодарского края пограничники запретили ловлю рыбы – как минимум, до мая 2024 года

Строгие ограничения на любительское рыболовство введены в Краснодарском крае — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу регионального Пограничного управления ФСБ России.

До 1 мая 2024 года запрещена ловля рыбы в Ахтарском, Бейсугском и Ейском лиманах. Во всех остальных лиманах кубанского Приазовья рыбалка запрещена до 31 мая 2024 года.

Причиной для запрета в сообщении ведомства назван «нерест отдельных видов рыб».

Ранее мы писали о том, что из-за морозов в Азовском море сильно сократилась популяция медуз, а спрос на красную икру в Краснодарском крае вырос почти на 20 %.