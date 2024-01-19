В Краснодарском крае на 19% вырос спрос на красную икру

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта commons.wikimedia.org
    © Фото с сайта commons.wikimedia.org

В Краснодарском крае спрос на красную икру в 2023 году вырос на 19% в сравнении с 2022-м

Цена на продукт в регионе уменьшилась на 4% и составила 5 тыс. 970 рублей за один кг. Об этом РБК Краснодар сообщил аналитический ресурс «Чек Индекс». Большинство продаж натуральной красной икры происходили в несетевых розничных магазинах (рыбной продукции) в четвертом квартале.

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Как писали Юга.ру, рост инфляции в Краснодарском крае повлиял на стоимость мяса и яиц. Причинами стали растущий потребительский спрос и увеличение расходов производителей. На возрастание стоимости производства повлияло ослабление рубля.

В свою очередь кубанские виноделы опровергли прогноз роста цен из-за повышения акцизов. По словам исполнительного директора «Абрау Бев» Олега Петько, он не видит предпосылок для слишком резкого и значительного повышения стоимости напитков.

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