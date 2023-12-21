Рост инфляции в Краснодарском крае повлиял на стоимость мяса и яиц — ЦБ

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Годовая инфляция в Краснодарском крае повысилась до 8,2% в ноябре

Причинами стали растущий потребительский спрос и рост расходов производителей. На увеличение стоимости производства повлияло ослабление рубля.

«Например, у животноводов повысились расходы на импортные ветпрепараты и оборудование, а также оплату труда сотрудникам. Сократился ввоз мяса птицы и яиц из регионов поставщиков, что привело к снижению предложения этих продуктов на рынке. В совокупности эти факторы привели к ускорению годового роста цен на яйца, а также мясо и продукты его переработки», — пояснил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Как росли цены с 2016 по 2023 год:

Эксперты отмечают, что среди непродовольственных товаров наибольший рост цен виден на рынке автомобилей, а именно — их продажи. Фактором влияния здесь стало изменение правил оплаты утилизационного сбора.

В сентябре годовая инфляция в Краснодарском крае составила 7,1%. По прогнозу итоговый показатель составит от 7 до 7,5%. В 2024-м он может снизиться до 4% и зафиксироваться.

Как писали Юга.ру, ЦБ России повысил ключевую ставку до 12%. Экономист объяснил, какие изменения ждут россиян.

Банк России Деньги Инфляция Продукты питания Экономика

Новости

Магия кино, деревенский фитнес, новогодний беспредел. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 21 декабря
Рост инфляции в Краснодарском крае повлиял на стоимость мяса и яиц — ЦБ
В Краснодаре выявили еще две незаконные свалки
В Краснодаре сочинские фигуристы покажут новогоднее ледовое шоу
Краснодарцев приглашают на лекцию об Андрее Рублеве и Дионисии
В Краснодаре проходят рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой

Лента новостей

«Мимоза» с барабулькой и сочинский цирк
Сегодня, 09:11 Реклама
«Мимоза» с барабулькой и сочинский цирк
Как пройдет новогодняя ночь в ресторанах в горах и на море Сочи
К медучреждениям Краснодара прикреплено более 1,5 млн человек
Вчера, 11:40
К медучреждениям Краснодара прикреплено более 1,5 млн человек
Это на 300 тыс. больше официального населения
В Краснодаре проходят рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой
Вчера, 19:35
В Краснодаре проходят рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой

Реклама на сайте