Рост инфляции в Краснодарском крае повлиял на стоимость мяса и яиц — ЦБ

Годовая инфляция в Краснодарском крае повысилась до 8,2% в ноябре

«Например, у животноводов повысились расходы на импортные ветпрепараты и оборудование, а также оплату труда сотрудникам. Сократился ввоз мяса птицы и яиц из регионов поставщиков, что привело к снижению предложения этих продуктов на рынке. В совокупности эти факторы привели к ускорению годового роста цен на яйца, а также мясо и продукты его переработки», — пояснил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

Как росли цены с 2016 по 2023 год:

Эксперты отмечают, что среди непродовольственных товаров наибольший рост цен виден на рынке автомобилей, а именно — их продажи. Фактором влияния здесь стало изменение правил оплаты утилизационного сбора.

В сентябре годовая инфляция в Краснодарском крае составила 7,1%. По прогнозу итоговый показатель составит от 7 до 7,5%. В 2024-м он может снизиться до 4% и зафиксироваться.