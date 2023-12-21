Рост инфляции в Краснодарском крае повлиял на стоимость мяса и яиц — ЦБ
Годовая инфляция в Краснодарском крае повысилась до 8,2% в ноябре
Причинами стали растущий потребительский спрос и рост расходов производителей. На увеличение стоимости производства повлияло ослабление рубля.
«Например, у животноводов повысились расходы на импортные ветпрепараты и оборудование, а также оплату труда сотрудникам. Сократился ввоз мяса птицы и яиц из регионов поставщиков, что привело к снижению предложения этих продуктов на рынке. В совокупности эти факторы привели к ускорению годового роста цен на яйца, а также мясо и продукты его переработки», — пояснил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.
Как росли цены с 2016 по 2023 год:
Эксперты отмечают, что среди непродовольственных товаров наибольший рост цен виден на рынке автомобилей, а именно — их продажи. Фактором влияния здесь стало изменение правил оплаты утилизационного сбора.
В сентябре годовая инфляция в Краснодарском крае составила 7,1%. По прогнозу итоговый показатель составит от 7 до 7,5%. В 2024-м он может снизиться до 4% и зафиксироваться.
Как писали Юга.ру, ЦБ России повысил ключевую ставку до 12%. Экономист объяснил, какие изменения ждут россиян.