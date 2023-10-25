Как росли цены с 2016 по 2023 год. Сравнили чеки из «Магнита»
В апреле 2021 года Юга.ру выпустили материал, в котором анализировали рост цен за 4,5 года — с 2016-го по 2021-й. Тогда продукты подорожали в среднем на 47%. Полтора года спустя мы решили повторить эксперимент.
Найти все товары, которые были в таблице ранее, не удалось. Журналистка Юга.ру обошла несколько «Магнитов», но некоторых позиций нигде не оказалось. Поэтому в таблице есть некоторые новые продукты, наиболее близкие по характеристикам к заявленным изначально.
Стоит отметить, что, например, бренд Coca-Cola официально ушел из России, однако полки с газировкой в магазинах не опустели. К июлю 2022 года в торговых сетях появилось на 10% больше брендов напитков «со вкусом колы», чем годом ранее.
Обезжиренный творог мы заменили аналогичным брендом, но 2% жирности. Вообще сильно обезжиренные продукты начали пропадать с полок, например, в магазинах у дома сложно найти молоко с низким содержанием жира, в основном позиции — от 2,5%. Возможно, дело в том, что диетологи признали обезжиренную молочку бесполезной.
Ниже таблица с ценами в разные годы. Под таблицей продолжение текста.
|Продукты
|2016
|2021
|2023
|Творог обезжиренный «Простоквашино», 0,21 кг
|89,90
|78,00
|Марка «Простоквашино», 2%, 0,2 кг — 69,99 (скидка 36%)
|Молоко стерилизованное «Простоквашино» 1,5%, 0,95 л
|62,00
|60,00
|
Марка «Простоквашино», 2,5% — 66,99 (желтый ценник)
|Чай зеленый Lipton с мандарином, 20 пирамидок
|99,90
|99,99
|
Чай Curtis — 89,99 (скидка 35%)
|Спрей невидимый Dove, 150 мл
|169,90
|174,00
|189,99
|Шампунь Dove «Легкость и увлажнение», 250 мл
|189,90
|200,00
|234,99
|Подсолнечное масло «Кубанское любимое», раф. и дез.
|99,90
|110,00
|
Нерафинированное, 109,99
|Сыр «Львиное сердце», 0,274 кг
|153,41
|175,00
|
0,2 кг — 149,99
|Молоко пастеризованное «Кубанская буренка» 2,5%, 0,93 л
|42,90
|49,90
|79,99
|Кефир легкий «Биомакс» 1%, 0,45 кг, в бутылке
|27,00
|31,99
|
Легкий кефир био 1%, «Домик в деревне», 0,9 кг — 69,99 (желтый ценник)
|Макароны-рожки «Макфа», 0,45 кг
|46,20
|55,00
|
74,99
|Йогурт «Коровка из Кореновки» с клубникой 2,5%, 0,45 кг
|49,90
|59,99
|
Со вкусом малины — 66,99
|Бедро цыпленка-бройлера «Птицы Кубани» охл., 1 кг
|131,10
|160,00
|
Филе бедра «Петелинка» — 439,99
|Ватные диски «Я самая», 120 штук
|56,00
|69,99
|139,99
|Мука пшеничная «Макфа», высший сорт, 2 кг
|79,90
|99,99
|119,99
|Хлопья овсяные «Ясно солнышко» № 2, 0,5 кг
|49,90
|63,00
|89,99
|Ветчина столичная «Вязанка», 0,5 кг
|172,90
|219,99
|
0,45 кг — 139,99
|Зубная щетка Colgate «Зиг-заг»
|55,00
|72,00
|
Мягкая — 70,99
Средняя — 99,99
|Торт вафельный с фундуком «Шоколадница», 0,27 кг
|159,90
|209,99
|
0,23 кг — 229,99
|Яйцо шоколадное Kinder для девочек, 0,02 кг
|60,80
|79,99
|109,99
|Шампунь Clear от перхоти 2 в 1 «Активспорт», 400 мл
|259,90
|349,99
|499,99
|Туалетная бумага Zewa Deluxe трехслойная белая, 4 рулона
|82,90
|119,99
|189,99
|Вода негазированная «Кубай», 1,5 л
|22,00
|32,99
|Марка «Магнит» — 35,99
|Стружка кальмара солено-сушеная «Донской», 0,04 кг
|32,20
|50,00
|Марка «Сухогруз», 0,07 кг — 183,99
|Стиральный порошок Losk color automat, 3 кг
|262,10
|411,11
|
2,7 кг — 359,99
|Кофе Nescafé 3 в 1 «Карамель и тростниковый сахар», 1 пакетик
|10,47
|16,54
|Вкус «Тёмный шоколад» — 27,99
|Питьевая вода «Кубай» негазированная, 0,5 л
|16,00
|26,99
|Марка «Магнит» — 19,99
|Продукт творожный «Простоквашино» зерненый в сливках 7%
|43,60
|73,99
|
5%, 0,32 кг — 114,99
|Хлопья гречневые «Ясно солнышко», 0,375 кг
|67,00
|115,99
|149,99
|Чистящее средство «Пемолюкс» ослепительно-белое
|37,90
|65,99
|74,99
|Шампунь «Чистая линия», «Объем и сила ростки пшеницы для тонких и ослаб. волос»
|89,90
|159,99
|199,99
|Творог зерненый «Домик в деревне» 5%
|37,00
|67,99
|Марка «Простоквашино», 0,32 кг — 114,99 (акция -25%)
|Сливочное масло «Кубанский молочник» 72,5%, 0,17 кг
|75,00
|139,90
|144,99
|Средство «Ласка деликатная» «Шерсть и шелк», 1 л
|179,30
|339,99
|269,99
|Кондиционер для белого Vernel «Свежесть летнего утра»
|119,50
|239,99
|199,99
|Кетчуп-лечо «Махеев», 0,26 кг
|34,04
|71,99
|62,99
|Жидкое средство для черного «Ласка деликатная»
|179,30
|379,99
|1 л — 409,99
|Йогурт питьевой со злаками «Биобаланс» 1,5%, 0,33 кг
|24,90
|53,78
|
0,27 кг — 63,99
|Соус сырный Calve «Цезарь», 0,23 кг
|38,90
|84,99
|
Марк mr. Ricco, 0,21 кг — 81,99
|Горошек зеленый Bonduelle, 0,4 кг
|54,90
|122,99
|149,99
|Напиток Coca-Cola, 1,5 л
|54,00
|129,99
|89,99
|Сезонные продукты (цена за 1 кг)
|2016
|2021
|2023
|Лимоны
|
135,6 (окт.)
|
99,99 (март)
|209,99 (окт.)
|Яблоки «Свежий урожай»
|65,9 (авг.)
|74,99 (март)
|
«Новый урожай» — 56,99 (окт.)
|Апельсины
|
57,0 (окт.)
|
65,395 (март)
|199,99 (окт.)
|Бананы
|
47,2 (окт.)
|
83,99 (март)
|119,99 (окт.)
|Картофель
|
15,00 (авг.)
|
35,99 (март)
|
Красный — 14,99 (окт.)
Бедро марки «Птица Кубани» (одна из самых дешевых) мы тоже не нашли. Вместо него есть филе бедра «Петелинка», но намного дороже. Также в таблице мы привели бедро от нового недорогого бренда «Куриное царство».
В 2023 году заметно подорожало куриное мясо. Из данных Росстата следует, что в августе его стоимость в России достигла исторического максимума — почти 197 рублей за килограмм.
Причин для роста цен на мясо бройлеров несколько, пишет новосибирское издание НГС. В первую очередь роль сыграло подорожание яиц, которые нередко доставляют из-за рубежа (что? да!), а также медикаментов для птиц. В 2022 году мясо не подорожало так сильно, потому что у производителей еще оставались необходимые лекарства. По словам предпринимателя Дмитрия Потапенко, не существует производства мяса без антибиотиков. Также повлияли рост цен на корма для птиц и оборудование, увеличение спроса на курицу, считает экономист Николай Кульбака.
По данным ЦБ, в III квартале этого года потребительские цены в России (с поправкой на сезонность) росли в среднем на 0,96% в месяц, это 12,1% в годовом выражении.