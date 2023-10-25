Как росли цены с 2016 по 2023 год. Сравнили чеки из «Магнита»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В апреле 2021 года Юга.ру выпустили материал, в котором анализировали рост цен за 4,5 года — с 2016-го по 2021-й. Тогда продукты подорожали в среднем на 47%. Полтора года спустя мы решили повторить эксперимент.

Найти все товары, которые были в таблице ранее, не удалось. Журналистка Юга.ру обошла несколько «Магнитов», но некоторых позиций нигде не оказалось. Поэтому в таблице есть некоторые новые продукты, наиболее близкие по характеристикам к заявленным изначально.

Стоит отметить, что, например, бренд Coca-Cola официально ушел из России, однако полки с газировкой в магазинах не опустели. К июлю 2022 года в торговых сетях появилось на 10% больше брендов напитков «со вкусом колы», чем годом ранее.

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Обезжиренный творог мы заменили аналогичным брендом, но 2% жирности. Вообще сильно обезжиренные продукты начали пропадать с полок, например, в магазинах у дома сложно найти молоко с низким содержанием жира, в основном позиции — от 2,5%. Возможно, дело в том, что диетологи признали обезжиренную молочку бесполезной.

Ниже таблица с ценами в разные годы. Под таблицей продолжение текста.

Продукты 2016 2021 2023
Творог обезжиренный «Простоквашино», 0,21 кг 89,90 78,00 Марка «Простоквашино», 2%, 0,2 кг — 69,99 (скидка 36%)
Молоко стерилизованное «Простоквашино» 1,5%, 0,95 л 62,00 60,00

Марка «Простоквашино», 2,5% — 66,99 (желтый ценник) 
Марка «Домик в деревне», 2,5% — 69,99
Чай зеленый Lipton с мандарином, 20 пирамидок 99,90 99,99

Чай Curtis — 89,99 (скидка 35%)
Tess — 109,99
Не мандарин, цитрусы
Спрей невидимый Dove, 150 мл 169,90 174,00 189,99
Шампунь Dove «Легкость и увлажнение», 250 мл 189,90 200,00 234,99
Подсолнечное масло «Кубанское любимое», раф. и дез. 99,90 110,00

Нерафинированное, 109,99
Сыр «Львиное сердце», 0,274 кг 153,41 175,00

0,2 кг — 149,99
Молоко пастеризованное «Кубанская буренка» 2,5%, 0,93 л 42,90 49,90 79,99
Кефир легкий «Биомакс» 1%, 0,45 кг, в бутылке 27,00 31,99

Легкий кефир био 1%, «Домик в деревне», 0,9 кг — 69,99 (желтый ценник)
Макароны-рожки «Макфа», 0,45 кг 46,20 55,00

74,99
Йогурт «Коровка из Кореновки» с клубникой 2,5%, 0,45 кг 49,90 59,99

Со вкусом малины — 66,99
Бедро цыпленка-бройлера «Птицы Кубани» охл., 1 кг 131,10 160,00

Филе бедра «Петелинка» — 439,99
Бедро цыпленка-бройлера «Куриное царство» — 189,99
Ватные диски «Я самая», 120 штук  56,00 69,99  139,99 
Мука пшеничная «Макфа», высший сорт, 2 кг 79,90 99,99 119,99
Хлопья овсяные «Ясно солнышко» № 2, 0,5 кг 49,90 63,00 89,99
Ветчина столичная «Вязанка», 0,5 кг 172,90 219,99

0,45 кг — 139,99
Зубная щетка Colgate «Зиг-заг» 55,00 72,00

Мягкая — 70,99

Средняя — 99,99
Торт вафельный с фундуком «Шоколадница», 0,27 кг 159,90 209,99

0,23 кг — 229,99
Яйцо шоколадное Kinder для девочек, 0,02 кг 60,80 79,99 109,99
Шампунь Clear от перхоти 2 в 1 «Активспорт», 400 мл 259,90 349,99 499,99
Туалетная бумага Zewa Deluxe трехслойная белая, 4 рулона 82,90 119,99 189,99
Вода негазированная «Кубай», 1,5 л 22,00 32,99 Марка «Магнит» — 35,99
Стружка кальмара солено-сушеная «Донской», 0,04 кг 32,20 50,00 Марка «Сухогруз», 0,07 кг — 183,99
Стиральный порошок Losk color automat, 3 кг 262,10 411,11

2,7 кг — 359,99
Кофе Nescafé 3 в 1 «Карамель и тростниковый сахар», 1 пакетик 10,47 16,54 Вкус «Тёмный шоколад» — 27,99 
Питьевая вода «Кубай» негазированная, 0,5 л 16,00 26,99 Марка «Магнит» — 19,99
Продукт творожный «Простоквашино» зерненый в сливках 7% 43,60 73,99

5%, 0,32 кг — 114,99
Хлопья гречневые «Ясно солнышко», 0,375 кг 67,00 115,99 149,99
Чистящее средство «Пемолюкс» ослепительно-белое 37,90 65,99 74,99
Шампунь «Чистая линия», «Объем и сила ростки пшеницы для тонких и ослаб. волос» 89,90 159,99 199,99
Творог зерненый «Домик в деревне» 5% 37,00 67,99 Марка «Простоквашино», 0,32 кг — 114,99 (акция -25%)
Сливочное масло «Кубанский молочник» 72,5%, 0,17 кг 75,00 139,90 144,99
Средство «Ласка деликатная» «Шерсть и шелк», 1 л 179,30 339,99 269,99
Кондиционер для белого Vernel «Свежесть летнего утра» 119,50 239,99 199,99
Кетчуп-лечо «Махеев», 0,26 кг 34,04 71,99 62,99
Жидкое средство для черного «Ласка деликатная» 179,30 379,99 1 л — 409,99
Йогурт питьевой со злаками «Биобаланс» 1,5%, 0,33 кг 24,90 53,78

0,27 кг — 63,99
Соус сырный Calve «Цезарь», 0,23 кг 38,90 84,99

Марк mr. Ricco, 0,21 кг — 81,99
Марк «Махеев», 0,2 кг — 103,99
Горошек зеленый Bonduelle, 0,4 кг 54,90 122,99 149,99
Напиток Coca-Cola, 1,5 л 54,00 129,99 89,99
Сезонные продукты (цена за 1 кг) 2016 2021 2023
Лимоны

135,6 (окт.)

99,99 (март)

 209,99 (окт.)
Яблоки «Свежий урожай» 65,9 (авг.) 74,99 (март)

«Новый урожай» — 56,99 (окт.)
Апельсины

57,0 (окт.)

65,395 (март)

 199,99 (окт.)
Бананы

47,2 (окт.)

83,99 (март)

 119,99 (окт.)
Картофель

15,00 (авг.)

35,99 (март)

Красный — 14,99 (окт.)
Мытый — 46,99 (окт.)

Бедро марки «Птица Кубани» (одна из самых дешевых) мы тоже не нашли. Вместо него есть филе бедра «Петелинка», но намного дороже. Также в таблице мы привели бедро от нового недорогого бренда «Куриное царство».

В 2023 году заметно подорожало куриное мясо. Из данных Росстата следует, что в августе его стоимость в России достигла исторического максимума — почти 197 рублей за килограмм. 

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Причин для роста цен на мясо бройлеров несколько, пишет новосибирское издание НГС. В первую очередь роль сыграло подорожание яиц, которые нередко доставляют из-за рубежа (что? да!), а также медикаментов для птиц. В 2022 году мясо не подорожало так сильно, потому что у производителей еще оставались необходимые лекарства. По словам предпринимателя Дмитрия Потапенко, не существует производства мяса без антибиотиков. Также повлияли рост цен на корма для птиц и оборудование, увеличение спроса на курицу, считает экономист Николай Кульбака.

По данным ЦБ, в III квартале этого года потребительские цены в России (с поправкой на сезонность) росли в среднем на 0,96% в месяц, это 12,1% в годовом выражении.

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