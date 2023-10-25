Как росли цены с 2016 по 2023 год. Сравнили чеки из «Магнита»

В апреле 2021 года Юга.ру выпустили материал, в котором анализировали рост цен за 4,5 года — с 2016-го по 2021-й. Тогда продукты подорожали в среднем на 47%. Полтора года спустя мы решили повторить эксперимент.

Найти все товары, которые были в таблице ранее, не удалось. Журналистка Юга.ру обошла несколько «Магнитов», но некоторых позиций нигде не оказалось. Поэтому в таблице есть некоторые новые продукты, наиболее близкие по характеристикам к заявленным изначально.

Стоит отметить, что, например, бренд Coca-Cola официально ушел из России, однако полки с газировкой в магазинах не опустели. К июлю 2022 года в торговых сетях появилось на 10% больше брендов напитков «со вкусом колы», чем годом ранее.