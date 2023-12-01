Кубанские виноделы опровергли прогноз роста цен из-за повышения акцизов

Юга.ру узнали, что думают производители кубанского вина о росте акцизов на продукцию

Напомним, в России приняли закон о повышении акцизов на вино и шампанское втрое с мая 2024 года. Налог будет расти три года подряд. В мае 2024-го ставка на вино вырастет до 108 рублей за литр, в 2025 году — до 112 рублей, в 2026-м — до 116 рублей.



На российское шампанское и игристые вина акцизы другие — 141 рубль за литр в 2024 году, 147 рублей и 153 рубля в 2025-м и 2026 годах.

Акциз на алкогольные напитки оплачивает компания-производитель. Юга.ру спросили исполнительного директора «Абрау Бев» Олега Петько о том, как изменится рынок в результате повышения налога.

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«В данный момент на рынке продолжается конкуренция между российскими и иностранными винами. Из-за этого отечественные производители вынуждены демпинговать и распродавать свои продукты по низким ценам, что не является нормой. В будущем ожидается справедливая корректировка, при этом мы не видим предпосылок для слишком резкого и значительного повышения цен.

Важно заметить, что на наш бизнес рост акциза не повлияет , а наоборот создаст нам неоспоримое преимущество как раз перед иностранными производителями. Российское виноделие — единственный бенефициар повышения и акцизов, и пошлин, что, в свою очередь, позволит изменить ситуацию на рынке и принести пользу отрасли в целом», — рассказал топ-менеджер «Абрау Бев».