В Краснодаре показывают «Джон Уик 4». Рассказываем, как сейчас устроен прокат голливудских фильмов в России

«Кинопоиск» узнал у экспертов и деятелей прокатной индустрии, пожелавших остаться анонимными, как теперь устроены показы американских блокбастеров в России

Недавно зрители услышали словосочетание «предсеансовое обслуживание». Оно означает, что зрителю продают билет на короткий метр или документальный фильм, у которого есть прокатное удостоверение. А перед ним как бы бесплатно демонстрируется голливудский блокбастер. Так было со вторым «Аватаром», когда в Краснодаре показывали кототкометражку «Дубак». Один из собеседников «Кинопоиска» говорит, что эта схема сейчас наиболее популярная, однако не единственная.

«В её пользу говорит относительная юридическая чистота площадки перед законом. Сеанс отображается в ЕАИС, кинотеатр формально соблюдает закон. Так показывают студийное кино большинство независимых кинотеатров. У сетей бывает по-разному», — объяснил спикер.

Ещё один вариант: продажа билетов на лекцию, в рамках которой бесплатно демонстрируют фильм.