В Краснодаре показывают «Джон Уик 4». Рассказываем, как сейчас устроен прокат голливудских фильмов в России
«Кинопоиск» узнал у экспертов и деятелей прокатной индустрии, пожелавших остаться анонимными, как теперь устроены показы американских блокбастеров в России
Несмотря на уход голливудских студий, фильмы их производства всё-таки показывали в разных кинотеатрах РФ. Например, нового «Бэтмена», «Чёрного Адама», «Чёрную Пантеру», «Аватар: Путь воды».
Недавно зрители услышали словосочетание «предсеансовое обслуживание». Оно означает, что зрителю продают билет на короткий метр или документальный фильм, у которого есть прокатное удостоверение. А перед ним как бы бесплатно демонстрируется голливудский блокбастер. Так было со вторым «Аватаром», когда в Краснодаре показывали кототкометражку «Дубак». Один из собеседников «Кинопоиска» говорит, что эта схема сейчас наиболее популярная, однако не единственная.
«В её пользу говорит относительная юридическая чистота площадки перед законом. Сеанс отображается в ЕАИС, кинотеатр формально соблюдает закон. Так показывают студийное кино большинство независимых кинотеатров. У сетей бывает по-разному», — объяснил спикер.
Ещё один вариант: продажа билетов на лекцию, в рамках которой бесплатно демонстрируют фильм.
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Но чаще используется такая схема: владельцы кинотеатра или сети регистрируют новое юрлицо, которому сдают в аренду один или несколько залов. Через это юрлицо осуществляется продажа билетов, и кинотеатр оказывается ни при чем. В этом случае билет продается сразу на голливудский блокбастер, сборы от таких сеансов нигде не отображаются.
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Один из источников заявил, что большинство копий фильмов идут из Казахстана. Цена релиза уровня «Чёрной Пантеры» или сиквела «Кота в сапогах» у топового поставщика составит в районе 100 тыс. рублей. «Амстердам», «Меню», «Вавилон» и «М3ГАН» можно было купить за 50 тыс. рублей.
Сегодня на экраны кинотеатров России легально вышел голливудский блокбастер компании Lionsgate «Джон Уик 4». Его прокатывает дистрибьютор «Атмосфера кино». Владельцы Рубен Дишдишян и Вадим Иванов не объяснили, как удалось договориться о демонстрации ленты.
В четвёртой чати «Джона Уика» главный герой оказывается в убежище «Голубиного короля». Вместе им предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.
Также на этой неделе в прокат вышли фильмы «Коты Эрмитажа», «Моя фея — проказница», «Три мушкетёра», «Кукольник», «Путешественница во времени», «Четыреста ударов».