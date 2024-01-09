В Краснодаре из-за снега встали трамваи, а пробки достигли 7 баллов

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Из-за непогоды в Краснодаре встали трамваи и возникли заторы на дорогах

9 января в Краснодаре выпал снег. Из-за непогоды в городе возникли проблемы с общественным транспортом. По данным сервиса «Яндекс Карты», трамваи встали на улице Садовой от Промышленной, а также на улице Московской.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Пресс-служба МУП «КТТУ» сообщила, что трамваи № 5 и 8 временно изменили свой маршрут.

Автомобилисты Краснодара 9 января также столкнулись с проблемой передвижения по городу. На дорогах к моменту публикации образовались 7-балльные пробки. Самые большие заторы возникли на улицах Дзержинского (от «Красной площади» до улицы Федора Лузана), Западном обходе, Петра Метальникова, Восточно-Кругликовской, Селезнева, Сормовской, Уральской, в районе Екатерининского зала, Российской и Тургенева. Жители сообщают минимум о десяти ДТП.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Напомним, что в многоквартирных домах Краснодара 9 января отключили отопление. Без тепла остались жители на улицах Мира, Ленина, Товарная и Базовская дамба.

Ранее Юга.ру опубликовали прогноз погоды на первую рабочую неделю 2024 года. Подробнее читайте здесь.

Краснодар Общественный транспорт Пробки Трамвай

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