В Краснодаре из-за снега встали трамваи, а пробки достигли 7 баллов

Из-за непогоды в Краснодаре встали трамваи и возникли заторы на дорогах

9 января в Краснодаре выпал снег. Из-за непогоды в городе возникли проблемы с общественным транспортом. По данным сервиса «Яндекс Карты», трамваи встали на улице Садовой от Промышленной, а также на улице Московской.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Пресс-служба МУП «КТТУ» сообщила, что трамваи № 5 и 8 временно изменили свой маршрут.

Автомобилисты Краснодара 9 января также столкнулись с проблемой передвижения по городу. На дорогах к моменту публикации образовались 7-балльные пробки. Самые большие заторы возникли на улицах Дзержинского (от «Красной площади» до улицы Федора Лузана), Западном обходе, Петра Метальникова, Восточно-Кругликовской, Селезнева, Сормовской, Уральской, в районе Екатерининского зала, Российской и Тургенева. Жители сообщают минимум о десяти ДТП.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»