В Краснодаре тепло сменится морозом. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2024 года

По данным краснодарского центра по гидрометеорологии, 8 и 9 января жителей Краснодара ждет дождь. В регионе местами будет идти сильный дождь и дождь со снегом. Соответственно, мокрый снег может налипать на провода и деревья. По ночам, начиная с ночи с 8 на 9 января, в крае будут минусовые температуры. Как следствие, гололедно-изморозевые отложения и гололед на трассах.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» написал в телеграм-канале, что во вторник на Кубань придет активный циклон, дожди, местами ливни с грозами и порывистым ветром. Во вторник, 9 января, жителей Краснодарского края ждут дневные температуры до +11... +13 °С. При этом уже к утру среды, 10 января, температура опустится до нуля, а к вечеру и ниже, до -4... -6 °С.

По данным «Яндекс.Погоды», среда станет единственным солнечным днем. Во второй половине недели вернется облачность, продолжатся дождь и снег, температура воздуха будет так же колебаться от небольшого минуса до плюса с соответствующими погодными явлениями, самое опасное из которых — гололед.

Ранее Юга.ру писали, что в крае объявили штормовое предупреждение, опасность сильного ветра и подъема воды в реках.