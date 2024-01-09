В жилых домах центра Краснодара отключили отопление с началом похолодания
9 января в средне- и многоэтажных домах и детсаду рядом с вокзалом «Краснодар-1» отключили центральное отопление
Жители многоквартирных домов на пересечении улиц Мира, Ленина, Товарная и Базовская дамба остались без тепла в первый день похолодания. Об этом Юга.ру узнали из чата жильцов дома на Мира, 88.
Одна из жительниц дома узнала у ремонтно-эксплуатационного предприятия и управляющей компании, что батареи также отключены в домах на Ленина, 92, Товарной, 4 и во всем квартале.
Коммунальщики не смогли назвать примерное время подключения.
Редактор Юга.ру уточнил, что отключение затронуло и детскую стоматологическую поликлинику № 1.
Напомним, в ноябре 2022 года краснодарский производитель обогревателей пообещал подарить европейцам свои товары в обмен на публичные извинения перед РФ.