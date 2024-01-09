В жилых домах центра Краснодара отключили отопление с началом похолодания

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Tim Busch сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Tim Busch сайта unsplash.com

9 января в средне- и многоэтажных домах и детсаду рядом с вокзалом «Краснодар-1» отключили центральное отопление

Жители многоквартирных домов на пересечении улиц Мира, Ленина, Товарная и Базовская дамба остались без тепла в первый день похолодания. Об этом Юга.ру узнали из чата жильцов дома на Мира, 88.

Одна из жительниц дома узнала у ремонтно-эксплуатационного предприятия и управляющей компании, что батареи также отключены в домах на Ленина, 92, Товарной, 4 и во всем квартале.

Коммунальщики не смогли назвать примерное время подключения.

Редактор Юга.ру уточнил, что отключение затронуло и детскую стоматологическую поликлинику № 1.

Напомним, в ноябре 2022 года краснодарский производитель обогревателей пообещал подарить европейцам свои товары в обмен на публичные извинения перед РФ.

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