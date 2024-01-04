В 2023 году в Краснодарском крае отдохнули 18,6 млн человек — губернатор

Краснодарский край

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  • Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой
    Супсех, Анапа © фото Марии Карагёзовой

Вениамин Кондратьев заявил о рекорде по количеству туристов, посетивших Кубань

В своем телеграм-канале глава региона заявил, что в начале января в Краснодарском крае отдыхают около 140 тыс. туристов. Больше всего приезжих в начале 2024 года в горном кластере Сочи и на курортах Черноморского побережья.

«На время новогодних каникул развернута работа краевого оперштаба, круглосуточно дежурят все необходимые специалисты аварийно-спасательных служб», — написал Кондратьев.

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Также губернатор Кубани отметил, что по итогам 2023 года регион посетили 18,6 млн туристов. Кондратьев сообщил, что это исторический рекорд.

Напомним, в середине ноября 2023 года вице-губернатор Александр Руппель заявил, что за 10 с половиной месяцев в Краснодарском крае отдохнули рекордные 17,5 млн туристов. А за лето 2023 года курорты региона посетили почти 10 млн гостей.

Вениамин Кондратьев Курорты и туризм рекорды

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