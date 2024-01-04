В 2023 году в Краснодарском крае отдохнули 18,6 млн человек — губернатор
Вениамин Кондратьев заявил о рекорде по количеству туристов, посетивших Кубань
В своем телеграм-канале глава региона заявил, что в начале января в Краснодарском крае отдыхают около 140 тыс. туристов. Больше всего приезжих в начале 2024 года в горном кластере Сочи и на курортах Черноморского побережья.
«На время новогодних каникул развернута работа краевого оперштаба, круглосуточно дежурят все необходимые специалисты аварийно-спасательных служб», — написал Кондратьев.
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Также губернатор Кубани отметил, что по итогам 2023 года регион посетили 18,6 млн туристов. Кондратьев сообщил, что это исторический рекорд.
1 января, 10:48В Краснодаре открылась рождественская ярмарка на Пушкинской площади
Вот кто ждет там гостей