Два пляжа Геленджика получили «синие флаги»

«С начала года Краснодарский край посетили уже 15 миллионов туристов — это на 5% больше, чем в 2022 году. В городе-курорте отдохнули уже почти 3 миллиона гостей. Это на 8% больше, чем в прошлом году», — рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.



Как сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий, в России для оценки качества пляжей действует национальная система классификации. Она позволяет определить уровень комфорта для отдыхающих. По его словам, в Краснодарском крае количество пляжей высшей категории с каждым годом становится больше.



На вручении флагов также стартовали практические испытания в номинации «Лучший спасатель» краевого конкурса «Курортный Олимп». Номинация учреждена впервые, в этом году в конкурсе принимают участие девять спасателей.