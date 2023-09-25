Два пляжа Геленджика получили «синие флаги»
В Геленджике знак отличия вручили пляжам «Дельфин» и «Центральный»
Пляжи в Геленджике «Дельфин» и «Центральный» получили «синие флаги». Об этом сообщает администрация Краснодарского края. Всего в регионе 87 пляжей с «синим флагом».
«С начала года Краснодарский край посетили уже 15 миллионов туристов — это на 5% больше, чем в 2022 году. В городе-курорте отдохнули уже почти 3 миллиона гостей. Это на 8% больше, чем в прошлом году», — рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.
Как сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий, в России для оценки качества пляжей действует национальная система классификации. Она позволяет определить уровень комфорта для отдыхающих. По его словам, в Краснодарском крае количество пляжей высшей категории с каждым годом становится больше.
На вручении флагов также стартовали практические испытания в номинации «Лучший спасатель» краевого конкурса «Курортный Олимп». Номинация учреждена впервые, в этом году в конкурсе принимают участие девять спасателей.
Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена федеральным агентством по туризму в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям. Высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории — зеленый, III категории — желтый флаг.
Ранее Юга.ру писали, что жители Сукко просят вернуть им доступ к пляжам. Мы спросили о ситуации в мэрии Анапы.