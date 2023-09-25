Два пляжа Геленджика получили «синие флаги»

Краснодарский край

Распечатать

  • Пляж в Геленджике © Фото aleksnt, freepik.com
    Пляж в Геленджике © Фото aleksnt, freepik.com

В Геленджике знак отличия вручили пляжам «Дельфин» и «Центральный»

Пляжи в Геленджике «Дельфин» и «Центральный» получили «синие флаги». Об этом сообщает администрация Краснодарского края. Всего в регионе 87 пляжей с «синим флагом».

Читайте также:

«С начала года Краснодарский край посетили уже 15 миллионов туристов — это на 5% больше, чем в 2022 году. В городе-курорте отдохнули уже почти 3 миллиона гостей. Это на 8% больше, чем в прошлом году», — рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Как сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий, в России для оценки качества пляжей действует национальная система классификации. Она позволяет определить уровень комфорта для отдыхающих. По его словам, в Краснодарском крае количество пляжей высшей категории с каждым годом становится больше.

На вручении флагов также стартовали практические испытания в номинации «Лучший спасатель» краевого конкурса «Курортный Олимп». Номинация учреждена впервые, в этом году в конкурсе принимают участие девять спасателей.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена федеральным агентством по туризму в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям. Высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории — зеленый, III категории — желтый флаг.

Ранее Юга.ру писали, что жители Сукко просят вернуть им доступ к пляжам. Мы спросили о ситуации в мэрии Анапы.

Геленджик Курорты и туризм Награды отдых Пляжи Черное море

Новости

Два пляжа Геленджика получили «синие флаги»
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Слезы капали» 1983 года
В Краснодарском крае из-за африканской чумы уничтожат 57 тыс. свиней
Трамвайный узел на улице Московской в Краснодаре доделают 1 октября
В Краснодаре появилось Death Cafe — проект, в рамках которого обсуждают тему смерти
В Пятигорске состоится туристический форум «Больше, чем путешествие»

Лента новостей

В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
Сегодня, 14:50
В центре Краснодара открыли кинотеатр с окнами, граффити, лежачими креслами и заказом еды. Репортаж
С днем рождения, Краснодар!
22 сентября, 17:05
С днем рождения, Краснодар!
В День города проходим локально‑патриотический тест
Кавказцев оскорбил абзац о депортации в новом учебнике истории
Вчера, 12:16
Кавказцев оскорбил абзац о депортации в новом учебнике истории
Власти Чечни изъяли тираж, но удалили сообщение об этом

Реклама на сайте