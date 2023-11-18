В Краснодарском крае отдохнуло рекордное число туристов

С начала 2023 года на курортах Краснодарского края отдохнули 17,5 миллионов туристов, что является рекордом

За 10 с половиной месяцев 2023 года Краснодарский край уже успел принять рекордное количество отдыхающих — об этом в своем докладе министру экономического развития РФ рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

«По состоянию на 15 ноября Кубань приняла уже 17,5 миллионов туристов — это больше, чем в рекордном для региона 2022 году, когда на наших курортах отдохнули 17,4 миллионов человек», — заявил Руппель. — «Всего же по итогам 2023 года край рассчитывает принять не менее 18,5 миллионов гостей, еще выше подняв планку рекорда».

Министр Решетников, в свою очередь, отметил, что в 2023 году количество внутрироссийских туристических поездок выросло на 16%.

Ранее на этой неделе стало известно, когда планируют открывать горнолыжный сезон курорты Юга России, а Абхазия объявила о рекорде по новогодним бронированиям.