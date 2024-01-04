В Краснодаре с 6 по 9 января проведут рождественские богослужения

6 января в 7:00 служба начнется в Свято-Екатерининском кафедральном соборе (Навечерие Рождества Христова). С 17:00 там же пройдет Всенощное бдение.

7 января в 00:00 глава Кубанской митрополии митрополит Василий проведет Божественную литургию в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. В 15:00 на Соборной площади для детей организуют Рождественскую елку. В 17:00 начнут вечернее богослужение.

7 января с 11:30 до 13:00 от Дома культуры Западного округа до храма Рождества Христова пройдет крестный ход (по проспекту Чекистов, 31).

8 и 9 января в 7:40 в храме Рождества Христова пройдет Божественная литургия, а в 17:00 начнется вечернее богослужение.

Рождественские богослужения пройдут во всех храмах Краснодарского края.