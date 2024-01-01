В Краснодаре открылась рождественская ярмарка на Пушкинской площади. Вот кто ждет там гостей

Торговая сеть «Пятёрочка» приготовила настоящий подарок жителям и гостям Краснодара, Липецка, Самары и Ростова-на-Дону. В этих городах по 8 января включительно проходят новогодние и рождественские ярмарки «В Пятёрочке у Деда Мороза». Что это за событие? «В Пятёрочке у Деда Мороза» — это и праздник, и пространство. Здесь волшебные декорации, звучит музыка, здесь дарят подарки и радуются наступлению Нового года. Гостей ожидает ярмарка, ледовый каток и парк с украшенной ёлкой.

© Фото пресс-службы торговой сети «Пятёрочка»

Кто может поучаствовать? Окунуться в атмосферу сказки, радости и веселья может каждый! Для этого надо активировать карту лояльности в приложении «Пятёрочка». Второй способ — сфотографироваться с Дедом Морозом и выложить пост или историю на свою страницу в одной из двух популярных соцсетей. На входе покажите приложение с активированной картой лояльности или публикацию в соцсети промоутеру. А детям это подходит? Конечно! Дети вместе с родителями могут написать и отправить письмо или открытку «Почтой Пятёрочки» в любой город России, а также сыграть в настольный хоккей. А те, кто расскажет стихотворение или споет песенку, получит сюрпризы и подарки! Здесь приготовлены скидки, сувениры, конфеты и леденцы из адвент-календаря торговой сети и даже из «мешка Деда Мороза».

Где находится ярмарка «В Пятёрочке у Деда Мороза»? Рождественская ярмарка в Краснодаре находится на Пушкинской площади по адресу улица Красная, 5. Она работает с 1 по 8 января с 12:00 до 19:00.

«Новый год — это особый праздник, который объединяет всех жителей города. В этот день каждый может насладиться общением с семьей и друзьями, отдохнуть от повседневных забот и насладиться праздниками! Пусть каждый найдет радость и волшебство в эти особые дни», — комментирует Эльвира Бекташева, менеджер по маркетинговым коммуникациям Территория «Юг» торговой сети «Пятёрочка».