В Краснодаре открылась рождественская ярмарка на Пушкинской площади. Вот кто ждет там гостей

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы торговой сети «Пятёрочка»
    © Фото пресс-службы торговой сети «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» приготовила настоящий подарок жителям и гостям Краснодара, Липецка, Самары и Ростова-на-Дону. В этих городах по 8 января включительно проходят новогодние и рождественские ярмарки «В Пятёрочке у Деда Мороза».

Что это за событие?

«В Пятёрочке у Деда Мороза» — это и праздник, и пространство. Здесь волшебные декорации, звучит музыка, здесь дарят подарки и радуются наступлению Нового года. Гостей ожидает ярмарка, ледовый каток и парк с украшенной ёлкой.

  • © Фото пресс-службы торговой сети «Пятёрочка»
    © Фото пресс-службы торговой сети «Пятёрочка»

Кто может поучаствовать?

Окунуться в атмосферу сказки, радости и веселья может каждый! Для этого надо активировать карту лояльности в приложении «Пятёрочка». Второй способ — сфотографироваться с Дедом Морозом и выложить пост или историю на свою страницу в одной из двух популярных соцсетей. На входе покажите приложение с активированной картой лояльности или публикацию в соцсети промоутеру.

А детям это подходит?

Конечно! Дети вместе с родителями могут написать и отправить письмо или открытку «Почтой Пятёрочки» в любой город России, а также сыграть в настольный хоккей. А те, кто расскажет стихотворение или споет песенку, получит сюрпризы и подарки! Здесь приготовлены скидки, сувениры, конфеты и леденцы из адвент-календаря торговой сети и даже из «мешка Деда Мороза».

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Где находится ярмарка «В Пятёрочке у Деда Мороза»?

Рождественская ярмарка в Краснодаре находится на Пушкинской площади по адресу улица Красная, 5. Она работает с 1 по 8 января с 12:00 до 19:00.

«Новый год — это особый праздник, который объединяет всех жителей города. В этот день каждый может насладиться общением с семьей и друзьями, отдохнуть от повседневных забот и насладиться праздниками! Пусть каждый найдет радость и волшебство в эти особые дни»— комментирует Эльвира Бекташева, менеджер по маркетинговым коммуникациям Территория «Юг» торговой сети «Пятёрочка».

  • © Фото пресс-службы торговой сети «Пятёрочка»
    © Фото пресс-службы торговой сети «Пятёрочка»
«Пятёрочка» Акции Дед Мороз Новый год Праздники Торговля

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