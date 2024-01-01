Новый год 2024 в Краснодаре: концерты, спектакли и другие развлечения со 2 по 8 января

Портал Юга.ру представляет подборку концертов, спектаклей и других мероприятий в Краснодаре на новогодние праздники со 2 по 8 января. Смотрите описание, выбирайте лучшие места в зале и покупайте билеты. 2 января В «Одном театре» (ул. Коммунаров, 268, литер В) в 18:30 и 20:30 покажут спектакль «Мне моё солнышко больше не светит». Жизнь молодых бездельников в формате мультсериала от MTV 90-х годов. Стоимость билетов 700-1100 рублей, купить можно по ссылке. В Центральном концертном зале (улица Красная, 5) в 19:00 начнется концерт Стаса Пьехи. Он исполнит песни, завоевавшие популярность, — «Где буду я», «Расставание», «О тебе», «Напиши мне», «Она не твоя», «На ладони линия», «Я лист», «Ты и я», «Мы расстались с тобой», «Старая история», «Зеленый омут», «Я с тобой». Стоимость билетов 4500-6500 рублей, купить можно по ссылке.

Кадр из спектакля «Мне моё солнышко больше не светит» © Скриншот фото с сайта odinteatr.com

3 января В ДК Железнодорожников (Привокзальная пощадь, 1) в 12:00 и 15:00 состоятся показы семейного мюзикла «Королевский бал Золушки». Король рассчитывает женить сына и для поиска невесты приглашает из-за границы иностранного организатора мероприятий — маркиза де Праздника. Все разговоры только об одном — кого же выберет принц. Стоимость билетов 500-1800 рублей, купить можно по ссылке. 4 января В ДК Железнодорожников (Привокзальная пощадь, 1) в 12:00 и 15:00 начнется шоу «Щелкунчик и кошки». Это драматический театр, классический балет, цирковая клоунада и много хвостатых и усатых, которые будут исполнять главные роли. Стоимость билетов 800-2000 рублей, купить можно по ссылке.

Кадр из спектакля «Щелкунчик и кошки» © Скриншот фото с сайта theatrecats.com

5 января В бизнес-центре «Централь» (улица Гимназическая, 65) в 14:00 можно будет послушать саундтреки из серии фильмов о Гарри Поттере. Их исполнят музыканты из московской студии Simple Music Ensemble. Стоимость билетов 1500-2000 рублей, купить можно по ссылке. В ДС «Олимп» (улица Береговая, 144) в 19:00 начнется концерт «Дискотека 90-х и 2000-х». Выступят Света, Акула, Данко, Карина Кокс («Сливки»), Илья Зудин («Динамит»), группы Hi-Fi и «Вирус». Стоимость билетов 1000-3500 рублей, купить можно по ссылке. В ДК Железнодорожников (Привокзальная пощадь, 1) в 19:00 можно насладиться рок-оперой «Иисус Христос — суперзвезда». Произведение Эндрю Ллойда Уэббера, написанное в 1970 году, стало первым в этом жанре. Стоимость билетов 1200-5000 рублей, купить можно по ссылке.

Simple Music Ensemble © Скриншот фото из письма от Софии Матвеевой

6 января В ДК Железнодорожников (Привокзальная пощадь, 1) в 19:00 стартует комедийное шоу «Однажды в России». Актеры моделируют различные ситуации, которые получаются острыми, реалистичными и зачастую очень смешными. Стоимость билетов 4500-5000 рублей, купить можно по ссылке. В Музыкальном театре (улица Красная, 44) в 13:00 и 16:00 ансамбль «Криница» покажет «Рождественские колядки». Зрители смогут окунуться в волшебную атмосферу неповторимых казачьих традиций. Стоимость билетов 600-1000 рублей, купить можно по ссылке.

© Скриншот видео с YouTube-канала «Сериалы и Шоу»

7 января В «Одном театре» (ул. Коммунаров, 268, литер В) в 18:00 и 20:30 можно будет увидеть спектакль «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева. В нем зритель увидит историю любовного квадрата, где все то ли любят, то ли думают, что любят, то ли не любят вовсе. Стоимость билетов 800-1200 рублей, купить можно по ссылке. В Центральном концертном зале (улица Красная, 5) в 19:00 состоится выступление Кубанского казачьего хора. В программе рождественские песни и театрализованные представления с колядками и щедровками (святочные народные песни), танцы и песни военных лет и русские народные сказания. Стоимость билетов 900-3000 рублей, купить можно по ссылке.

Кубанский казачий хор устанавливает мировой рекорд © Фото Елены Синеок. Юга.ру