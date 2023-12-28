РПЦ назначила нового главу Кубанской митрополии
27 декабря на заседании Священного Синода главой Кубанской митрополии выбрали епископа Армавирского и Лабинского Василия
На сайте Кубанской митрополии появилась информация о назначении нового главы:
«Преосвященным Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии, избран епископ Армавирский и Лабинский Василий».
Митрополит Василий (в миру Аркадий Юрьевич Кулаков) также временно останется управляющим Армавирской епархией.
Известно, что Аркадию Кулакову 52 года, он родился в Томске. В 1996 году мужчина окончил ординатуру медицинского университета, получил диплом терапевта. А в 1997 году Аркадия приняли в монастырь в Новосибирской области.
25 августа 2020 года Василия назначили «Преосвященным Армавирским и Лабинским».
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