РПЦ назначила нового главу Кубанской митрополии

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

27 декабря на заседании Священного Синода главой Кубанской митрополии выбрали епископа Армавирского и Лабинского Василия

На сайте Кубанской митрополии появилась информация о назначении нового главы:

«Преосвященным Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии, избран епископ Армавирский и Лабинский Василий».

Митрополит Василий (в миру Аркадий Юрьевич Кулаков) также временно останется управляющим Армавирской епархией.

Известно, что Аркадию Кулакову 52 года, он родился в Томске. В 1996 году мужчина окончил ординатуру медицинского университета, получил диплом терапевта. А в 1997 году Аркадия приняли в монастырь в Новосибирской области.

25 августа 2020 года Василия назначили «Преосвященным Армавирским и Лабинским».

  • Митрополит Василий © скриншот страницы сайта Кубанской митрополии
    Митрополит Василий © скриншот страницы сайта Кубанской митрополии

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