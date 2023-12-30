30 декабря в Краснодаре будет работать 12 ярмарок

Все 12 ярмарок выходного дня сегодня работают в полном объеме, сообщает мэрия Краснодара

Последние в 2023 году ярмарки выходного дня работают 30 декабря в Краснодаре — об этом напомнила пресс-служба городской администрации.

Всего муниципальных ярмарок 12, они расположены по следующим адресам:

· ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);

· ул. им. Бершанской (вблизи дома № 216/1);

· ул. им. Будённого (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);

· ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);

· ул. Восточно-Кругликовская, 26;

· ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

· ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213);

· ул. Западный Обход, 34;

· ул. им. Каляева (вблизи дома № 198);

· ул. Одесская (вблизи дома № 48);

· ул. Уральская (вблизи дома № 170/7);

· проспект Чекистов (вблизи дома № 9).

В мэрии гарантируют, что участники ярмарок имеют все необходимые сертификаты, и их сельскохозяйственная продукция полностью отвечает требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы.

Ярмарки работают до 15:00.

«В 2024 году пять [ярмарок выходного дня] возобновят работу с 13 января. В полном объёме торговые площадки откроются 20 января», уточнила Ольга Ольшанская, начальник муниципального управления торговли и бытового обслуживания.

Ранее мы писали о том, по какому графику в новогодние каникулы в Краснодарском крае будут работать медицинские учреждения, МФЦ, почта, подразделения Госавтоинспекции, а также отделения «Сбербанка».