30 декабря в Краснодаре будет работать 12 ярмарок
Все 12 ярмарок выходного дня сегодня работают в полном объеме, сообщает мэрия Краснодара
Последние в 2023 году ярмарки выходного дня работают 30 декабря в Краснодаре — об этом напомнила пресс-служба городской администрации.
Всего муниципальных ярмарок 12, они расположены по следующим адресам:
· ул. им. Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1);
· ул. им. Бершанской (вблизи дома № 216/1);
· ул. им. Будённого (между ул. Красной и ул. Рашпилевской);
· ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1);
· ул. Восточно-Кругликовская, 26;
· ул. им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
· ул. им. Дзержинского (вблизи дома № 213);
· ул. Западный Обход, 34;
· ул. им. Каляева (вблизи дома № 198);
· ул. Одесская (вблизи дома № 48);
· ул. Уральская (вблизи дома № 170/7);
· проспект Чекистов (вблизи дома № 9).
В мэрии гарантируют, что участники ярмарок имеют все необходимые сертификаты, и их сельскохозяйственная продукция полностью отвечает требованиям ветеринарно-санитарной экспертизы.
Ярмарки работают до 15:00.
«В 2024 году пять [ярмарок выходного дня] возобновят работу с 13 января. В полном объёме торговые площадки откроются 20 января», уточнила Ольга Ольшанская, начальник муниципального управления торговли и бытового обслуживания.
Ранее мы писали о том, по какому графику в новогодние каникулы в Краснодарском крае будут работать медицинские учреждения, МФЦ, почта, подразделения Госавтоинспекции, а также отделения «Сбербанка».