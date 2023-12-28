Как будет работать Сбер в новогодние праздники: когда откроются офисы и спишется платеж за кредит

Сбербанк поздравляет клиентов с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством — и сообщает о режиме работы своих отделений с 29 декабря по 9 января

С 30 декабря 2023 по 8 января 2024 в офисах приостановят обслуживание корпоративных клиентов, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан в отделениях, мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы». Банкоматы и устройства самообслуживания при отделениях в праздники будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7.

Платежи и вклады

Пролонгация вкладов , которые заканчиваются 31 декабря и с 1 по 8 января включительно, перенесут на 9 января. Пролонгация вкладов, заканчивающихся 30 декабря, пройдет в штатном режиме.

Платежи по кредитам физических лиц с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 спишутся в штатном режиме. По условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на период с 30 декабря 2023 по 8 января 2024, спишутся в первый рабочий день — 9 января.