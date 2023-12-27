Стало известно, как будут работать медучреждения Кубани в период каникул
Министр здравоохранения Краснодарского края рассказал, как будут работать медучреждения в новогодние праздники
По его словам, в выходные и праздничные дни экстренную и плановую медицинскую помощь будут оказывать гражданам в обычном режиме. Прием в поликлиниках будут вести дежурные врачи-терапевты и педиатры. Процедурные кабинеты также продолжат свою работу. Неотложную помощь можно будет получить до 22:00.
Трамвпункты будут работать круглосуточно, как и горячая линия минздрава по номеру телефона 8 (800) 200-03-66.
Ранее Юга.ру писали, как во время новогодних каникул будут работать отделения МФЦ и Почты России, а также МРЭО ГАИ в Краснодарском крае.
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