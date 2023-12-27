МФЦ, почта и МРЭО ГАИ опубликовали график работы в новогодние праздники

Стало известно, как будут работать МФЦ, Почта России и МРЭО ГАИ в Краснодарском крае в новогодние праздники

Все филиалы МФЦ в Краснодарском крае будут закрыты в период новогодних праздников с 30 декабря по 8 января. С 9 января офисы продолжат работу в штатном режиме. Стандартный график можно посмотреть на сайте Единого портала.

Также стало известно, как будут работать почтовые отделения Кубани в праздничные дни. 31 декабря 2023 года, 1 и 7 января 2024 года станут выходными. В эти дни почтальоны не будут ничего разносить. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ. А 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января все почтовые отделения будут функционировать в обычном режиме.

Появился и график работы подразделений МРЭО Госавтоинспекции Кубани в новогодние праздники: 3, 4 и 5 января с 08:00 до 16:00.

Особый режим установили для МРЭО ГАИ по обслуживанию Сочи, Туапсинского района, Новороссийска, Анапы, Геленджика, Славянского, Темрюкского и Красноармейского районов, а также Краснодара и Динского района, кроме пунктов на улицах Просторной, 7 и Беговой, 30. Граждан будут принимать 3, 4 и 5 января с 8:00 до 17:00.

Ранее стало известно, как будет работать Японский сад Краснодара в новогодние праздники.