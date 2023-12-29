В Геленджике достроили самую крупную в России яхтенную марину

Краснодарский край

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  • Яхтенная марина в Геленджике © фото предоставлено управлением корпоративных коммуникаций «Стройтрансгаз»
    Яхтенная марина в Геленджике © фото предоставлено управлением корпоративных коммуникаций «Стройтрансгаз»

Подрядчик сообщил о завершении строительства яхтенного комплекса в Геленджике

Группа компания «Стройтрансгаз» 29 декабря 2023 года сообщила редакции Юга.ру, что работы по строительству самой крупной яхтенной марины в России завершили.

Как сообщает компания, завершением строительства стало получение заключения о соответствии. Объект получил свидетельство по результатам государственного строительного надзора. Напомним, Юга.ру писали, что новая марина в Геленджике сможет принимать суда в 2024 году.

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Подрядчик рассказал, что в яхтенном комплексе могут одновременно базироваться 275 судов, что делает его самым крупным в стране. В состав объекта входит причал для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 метров и пассажировместимостью до 940 человек.

Причал рассчитан для приема судов категории «Князь Владимир» (крупнейший российский комфортабельный девятипалубный теплоход).

В марине обустроили пять причалов для приема и обработки пассажирских судов и яхт, в том числе международного сообщения. Общая площадь акватории марины составила 14,3 гектара.

«Уникальность объекта в том, что значительная часть строительно-монтажных работ выполнялась в открытой акватории. При строительстве учитывалось, что морские и грунтовые воды в силу высокой минерализации агрессивны к металлическим конструкциям из углеродистой стали, потому при строительстве предъявлялись повышенные требования к свойствам используемых материалов», — рассказали в компании.

Ежедневно на объекте работали больше сотни человек и более 20 единиц техники. При строительстве использовали плавкраны грузоподъемностью до 250 тонн, морские буксиры и плавающий бетонно-растворный узел.

Напомним, в Сочи хотят построить четыре новые марины. Новые порты могут появиться в Адлере, Лазаревском, Совет-Квадже и Головинке.

Геленджик Судоходство Черное море

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