В Геленджике достроили самую крупную в России яхтенную марину

Группа компания «Стройтрансгаз» 29 декабря 2023 года сообщила редакции Юга.ру, что работы по строительству самой крупной яхтенной марины в России завершили.

Как сообщает компания, завершением строительства стало получение заключения о соответствии. Объект получил свидетельство по результатам государственного строительного надзора. Напомним, Юга.ру писали , что новая марина в Геленджике сможет принимать суда в 2024 году.

Подрядчик рассказал, что в яхтенном комплексе могут одновременно базироваться 275 судов, что делает его самым крупным в стране. В состав объекта входит причал для приема пассажирских судов с осадкой до 5,9 метров и пассажировместимостью до 940 человек.

В марине обустроили пять причалов для приема и обработки пассажирских судов и яхт, в том числе международного сообщения. Общая площадь акватории марины составила 14,3 гектара.

«Уникальность объекта в том, что значительная часть строительно-монтажных работ выполнялась в открытой акватории. При строительстве учитывалось, что морские и грунтовые воды в силу высокой минерализации агрессивны к металлическим конструкциям из углеродистой стали, потому при строительстве предъявлялись повышенные требования к свойствам используемых материалов», — рассказали в компании.