В Сочи построят четыре порта для яхт. В городе будут развивать яхтенный туризм

В Сочи построят четыре новые марины. Власти планируют развивать в регионе яхтенный туризм, однако пока без конкретных сроков

В Сочи планируют построить четыре яхтенные марины. Об этом рассказал ТАСС глава администрации города Алексей Копайгородский. Новые порты для яхт появятся в разных районах курорта:

в Адлере «Южный риф»,

в пос. Головинка «Каньон Прохладный»,

в пос. Совет Квадже «Водопадная»,

в пос. Лазаревское «Лазаревская».

Строительство марин предусмотрено концепцией развития инфраструктуры яхтенного туризма Краснодарского края. Но также поможет проводить на курорте регаты международного уровня.

Новые яхтенные марины, по замыслу властей, станут центрами развития водных видов спорта и туризма, позволят проводить регаты, соревнования и праздники парусного спорта.

Акватория Сочи наиболее развитая на Черноморском побережье в части яхтенного туризма. На данный момент в городе уже есть две крупные марины — «Сочи Гранд Марина» на 300 стояночных мест и Имеретинский порт на 70 мест.

В марте ряд СМИ писали, что в Сочи резко выросло количество яхт после того, как судна некоторых известных бизнесменов стали арестовывать в Европе. Тогда же некоторые из владельцев стали продавать яхты или менять на недвижимость в Сочи, поскольку на курорте мало стоянок для судов. В апреле в Имеретинском порту пришвартовалась яхта миллиардера Олега Дерипаски за 58 млн долларов.