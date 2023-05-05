В этом году лайнер «Князь Владимир» не будет ходить из Сочи в Крым

Отмену рейсов в Крым подтвердил директор сочинского морпорта

Круизный лайнер «Князь Владимир» не будет курсировать между Сочи и Крымом в 2023 году. Об этом Юга.ру рассказал гендиректор «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров.

«Князь Владимир» — девятипалубный теплоход. Его длина — 142 метра, ширина — 21,9 метра, высота надводной части — 32 метра. Лайнер идет со скоростью 16 узлов, то есть около 29 км/ч. Там расположено 300 гостевых кают на 600 мест. Экипаж состоит из 250 человек.

На лайнере есть два бассейна с морской водой, два ресторана с питанием «шведский стол» и «а-ля карт», кинотеатр, бары, площадка для дискотек и концертов, спа-зона и магазин сувениров.

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