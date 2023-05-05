В этом году лайнер «Князь Владимир» не будет ходить из Сочи в Крым

Краснодарский край

Распечатать

  • Теплоход «Князь Владимир» © Фото Виктора Клюшкина, Юга.ру
    Теплоход «Князь Владимир» © Фото Виктора Клюшкина, Юга.ру

Отмену рейсов в Крым подтвердил директор сочинского морпорта

Круизный лайнер «Князь Владимир» не будет курсировать между Сочи и Крымом в 2023 году. Об этом Юга.ру рассказал гендиректор «Морпорта Сочи» Юрий Владимиров.

«Князь Владимир» — девятипалубный теплоход. Его длина — 142 метра, ширина — 21,9 метра, высота надводной части — 32 метра. Лайнер идет со скоростью 16 узлов, то есть около 29 км/ч. Там расположено 300 гостевых кают на 600 мест. Экипаж состоит из 250 человек.
На лайнере есть два бассейна с морской водой, два ресторана с питанием «шведский стол» и «а-ля карт», кинотеатр, бары, площадка для дискотек и концертов, спа-зона и магазин сувениров.

Шесть стран и четыре моря:

«В Крым он ходить перестанет, так как маршрут будет менять», — отметил Юрий Владимиров.

По словам гендиректора морпорта, лайнер планирует отправится в сторону Абхазии, но это не точно.

Ранее Юга.ру рассказывали, как работает российский круизный лайнер «Князь Владимир».

Крым Курорты и туризм Новороссийск отдых путешествия Севастополь Сочи Черное море Ялта

Новости

В Новороссийске пройдут съёмки сериала «Голливудск». Принять участие могут местные жители
Аналитики выяснили, сколько будет стоить отдых в середине мая в Сочи и Анапе
В этом году лайнер «Князь Владимир» не будет ходить из Сочи в Крым
Жителей посёлка Южного под Краснодаром выселяют из единственного жилья. Бастрыкин поручил доложить о результатах уголовного дела
Выходные в Краснодарском крае будут дождливыми и холодными
На Крымском мосту открыли движение по второму железнодорожному пути

Лента новостей

«Безлико, но дешевле, чем Zara»
Сегодня, 12:00
«Безлико, но дешевле, чем Zara»
Обсудили краснодарский Maag с покупателями и стилистом
В парке «Краснодар» изменили правила получения QR‑кодов для входа в Японский сад
Сегодня, 10:55
В парке «Краснодар» изменили правила получения QR‑кодов для входа в Японский сад
Упростить повседневные задачи
Сегодня, 13:58
Упростить повседневные задачи
Интервью с управляющим ВТБ в Краснодарском крае и Адыгее Сергеем Кадакиным

Реклама на сайте