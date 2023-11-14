В Краснодаре откроется бутик вина Галицкого. В сети появились эскизы

Дизайнеры разработали проект нового винного бутика «Галицкий & Галицкий». Магазин будет располагаться в центре Краснодара, а его площадь составит 111 кв. м.

Стены бутика будут отделаны натуральным камнем из мрамора от фабрики Marini Marmi. Сырье добывается в карьере Гре, расположенном в итальянской коммуне Сольто-Коллина. Разработчики проекта решили использовать в отделке единую текстуру, состоящую из разных по тону осколков и каменной крошки.



На втором этаже будут находиться кабинет менеджера, шоурум со столом для дегустаций и хранилище вин на продажу.



