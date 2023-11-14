В Краснодаре откроется бутик вина Галицкого. В сети появились эскизы

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя wavebreakmedia_micro с сайта freepik.com
    © Фото пользователя wavebreakmedia_micro с сайта freepik.com

В соцсетях появились эскизы краснодарского винного бутика «Галицкий & Галицкий»

Дизайнеры разработали проект нового винного бутика «Галицкий & Галицкий». Магазин будет располагаться в центре Краснодара, а его площадь составит 111 кв. м.

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Стены бутика будут отделаны натуральным камнем из мрамора от фабрики Marini Marmi. Сырье добывается в карьере Гре, расположенном в итальянской коммуне Сольто-Коллина. Разработчики проекта решили использовать в отделке единую текстуру, состоящую из разных по тону осколков и каменной крошки.

На втором этаже будут находиться кабинет менеджера, шоурум со столом для дегустаций и хранилище вин на продажу.

Проект бутика сейчас на стадии реализации. Подробнее ознакомиться с эскизами можно на сайте RYMAR.studio.

Как писали ранее Юга.ру, Сергей Галицкий вошел в список 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Алкоголь Вино Краснодар Сергей Галицкий

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