В Краснодаре откроется бутик вина Галицкого. В сети появились эскизы
В соцсетях появились эскизы краснодарского винного бутика «Галицкий & Галицкий»
Дизайнеры разработали проект нового винного бутика «Галицкий & Галицкий». Магазин будет располагаться в центре Краснодара, а его площадь составит 111 кв. м.
Стены бутика будут отделаны натуральным камнем из мрамора от фабрики Marini Marmi. Сырье добывается в карьере Гре, расположенном в итальянской коммуне Сольто-Коллина. Разработчики проекта решили использовать в отделке единую текстуру, состоящую из разных по тону осколков и каменной крошки.
На втором этаже будут находиться кабинет менеджера, шоурум со столом для дегустаций и хранилище вин на продажу.
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