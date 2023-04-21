Сергей Галицкий занял 37 позицию в рейтинге российских миллиардеров

Владелец ФК «Краснодар» и основатель «Магнита» Сергей Галицкий занял 37 место рейтинге 110 российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценили в 3,2 млрд долларов, как и в 2022 году.

По данным Forbes, в прошлом году Галицкий занимал 32 место в рейтинге среди 88 миллиардеров.

Как пишет «РБК Краснодар», в этом году в рейтинге стало на 22 человека больше, общее состояние миллиардеров РФ выросло с 353 млрд долларов до 505 млрд долларов.

Отмечается, что в рейтинге могло быть 115 миллиардеров, но пять человек отказались от российского гражданства.

Ранее Юга.ру писали, что Сергей Галицкий поднялся на 6 позиций в рейтинге самых влиятельных людей российского футбола. Среди 30 человек миллиардер расположился на 15 месте.