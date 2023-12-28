В Краснодаре по новому Яблоновскому мосту запустили общественный транспорт

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рассказало об открытии движения общественного транспорта на Яблоновском мосту

В Краснодаре 28 декабря открыли движение общественного транспорта по новому Яблоновскому мосту. Ранее Минтранс обещал запустить автобусы и маршрутки 20 декабря.

Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре:

Данное решение приняла межведомственная координационная комиссия по формированию сети смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Краснодарским краем и Республикой Адыгея.

Напомним, что 22 декабря на Яблоновском мосту движение открыли по всем четырем полосам — для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.

Дублер Яблоновского моста в Краснодаре открыли 17 июня. Общая стоимость проекта составила 7,3 млрд рублей. Объект достроили раньше, чем планировали.

Как писали ранее Юга.ру, игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте». Там появились новый Яблоновский и Крымский мосты.

Дороги Краснодар Общественный транспорт Транспорт Яблоновский мост

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