В Краснодаре по новому Яблоновскому мосту запустили общественный транспорт
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рассказало об открытии движения общественного транспорта на Яблоновском мосту
В Краснодаре 28 декабря открыли движение общественного транспорта по новому Яблоновскому мосту. Ранее Минтранс обещал запустить автобусы и маршрутки 20 декабря.
Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре:
Данное решение приняла межведомственная координационная комиссия по формированию сети смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между Краснодарским краем и Республикой Адыгея.
Напомним, что 22 декабря на Яблоновском мосту движение открыли по всем четырем полосам — для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.
Дублер Яблоновского моста в Краснодаре открыли 17 июня. Общая стоимость проекта составила 7,3 млрд рублей. Объект достроили раньше, чем планировали.
Как писали ранее Юга.ру, игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте». Там появились новый Яблоновский и Крымский мосты.