Губернатор Краснодарского края заявил об открытии всей территории нового Яблоновского моста

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вениамин Кондратьев 22 декабря сообщил, что в Краснодаре полностью открыли дублер Яблоновского моста

В телеграм-канале главы Кубани появилось видео с кадрами нового Яблоновского моста. Кондратьев рассказал, что движение открыли по всем четырем полосам — для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.

Губернатор добавил, что мост построили на год раньше, чем планировали. Об открытии двух из четырех полос Юга.ру рассказывали в июне, прочитать материал можно здесь.

А 1 ноября в Краснодаре для автомобилистов в техническом режиме открыли четыре полосы Яблоновского моста.

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Как писали Юга.ру, минтранс Кубани пообещал запустить общественный транспорт по новому Яблоновскому мосту в конце декабря.

Напомним, в «Майнкрафте» игроки построили центр Краснодара, новый Яблоновский мост и много других узнаваемых объектов кубанских городов.

Адыгея Вениамин Кондратьев Дороги Краснодар Яблоновский мост

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