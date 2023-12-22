Губернатор Краснодарского края заявил об открытии всей территории нового Яблоновского моста

В телеграм-канале главы Кубани появилось видео с кадрами нового Яблоновского моста. Кондратьев рассказал , что движение открыли по всем четырем полосам — для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.

Губернатор добавил, что мост построили на год раньше, чем планировали. Об открытии двух из четырех полос Юга.ру рассказывали в июне, прочитать материал можно здесь.

А 1 ноября в Краснодаре для автомобилистов в техническом режиме открыли четыре полосы Яблоновского моста.