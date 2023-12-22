Губернатор Краснодарского края заявил об открытии всей территории нового Яблоновского моста
Вениамин Кондратьев 22 декабря сообщил, что в Краснодаре полностью открыли дублер Яблоновского моста
В телеграм-канале главы Кубани появилось видео с кадрами нового Яблоновского моста. Кондратьев рассказал, что движение открыли по всем четырем полосам — для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.
Губернатор добавил, что мост построили на год раньше, чем планировали. Об открытии двух из четырех полос Юга.ру рассказывали в июне, прочитать материал можно здесь.
А 1 ноября в Краснодаре для автомобилистов в техническом режиме открыли четыре полосы Яблоновского моста.
Прогулка вокруг Тургеневского моста в Краснодаре:
Как писали Юга.ру, минтранс Кубани пообещал запустить общественный транспорт по новому Яблоновскому мосту в конце декабря.
Напомним, в «Майнкрафте» игроки построили центр Краснодара, новый Яблоновский мост и много других узнаваемых объектов кубанских городов.