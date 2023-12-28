Утка, семга и десерты: в РЖД рассказали о новогоднем меню в поездах

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В поездах РЖД с 25 декабря действует новогоднее меню. Рассказываем, что в него входит

Федеральная пассажирская компания раскрыла наполнение новогоднего меню в поездах. Оно будет действовать до 10 января.

В вагонах-ресторанах поездов с 25 декабря 2023 года пассажирам предлагают приобрести мясное ассорти «Веселая метелица», рыбное ассорти «Новогоднее», салат «Любимый Оливье», маринованные грузди со сметаной.

Горячие блюда: «Новогодняя сказка» или куриное филе «Под шубой». А на десерт подают «Таежное удовольствие» со сгущенным молоком и кедровыми орешками.

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В вагонах-бистро в новогоднем меню есть оливье, филе морского окуня под сливочным соусом, тушеная говядина с черносливом, новогодняя утка с рисом и ягодным соусом. В качестве десерта предлагают праздничный кофейно-сливочный десерт с бисквитным печеньем и голубикой.

Как писали Юга.ру, из Сочи на «Розу Хутор» 31 декабря поедет турпоезд «Новогодняя ночь». Напомним, в 2024 году поезд из Москвы в Крым будет ходить ежедневно.

Железная дорога Поезда путешествия РЖД

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Утка, семга и десерты: в РЖД рассказали о новогоднем меню в поездах

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