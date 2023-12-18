Из Сочи на «Розу Хутор» 31 декабря поедет турпоезд «Новогодняя ночь»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэрии Сочи https://t.me/officialsochi/35378
    © Скриншот из телеграм-канала мэрии Сочи https://t.me/officialsochi/35378

Туристический ретро-поезд «Новогодняя ночь» будет курсировать между Сочи и курортом «Роза Хутор»

Помимо этих станций, поезд будет останавливаться в Хосте и Адлере, где в него можно будет сесть. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи. 

В Краснодаре запустили новогодние троллейбусы и трамваи:

Состав оформят в стилистике 70-х годов прошлого века. В вагоне-ресторане пассажиры смогут попробовать новогодние блюда и напитки. 

Поезд отправится из Сочи 31 декабря в 19:00 и прибудет на станцию «Роза Хутор» за несколько часов до боя курантов. Он простоит там до 03:00 1 января, а обратно вернется в 5:35 утра.

Пресс-секретарь ФПК Ольга Евченко рассказала Юга.ру, что билеты на данный поезд быстро раскупили. Однако, если кто-то из пассажиров откажется от поездки, их можно приобрести на сайте.

Напомним, что в Сочи 13 декабря открылись новогодние ярмарки. 

Как писали ранее Юга.ру, «Поезд Деда Мороза» посетит 83 города России, но Краснодара и Сочи среди них нет.

Железная дорога Курорты и туризм Новый год Поезда РЖД Роза Хутор Сочи

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Из Сочи на «Розу Хутор» 31 декабря поедет турпоезд «Новогодняя ночь»
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