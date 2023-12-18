Из Сочи на «Розу Хутор» 31 декабря поедет турпоезд «Новогодняя ночь»

Помимо этих станций, поезд будет останавливаться в Хосте и Адлере, где в него можно будет сесть. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Состав оформят в стилистике 70-х годов прошлого века. В вагоне-ресторане пассажиры смогут попробовать новогодние блюда и напитки.



Поезд отправится из Сочи 31 декабря в 19:00 и прибудет на станцию «Роза Хутор» за несколько часов до боя курантов. Он простоит там до 03:00 1 января, а обратно вернется в 5:35 утра.



Пресс-секретарь ФПК Ольга Евченко рассказала Юга.ру, что билеты на данный поезд быстро раскупили. Однако, если кто-то из пассажиров откажется от поездки, их можно приобрести на сайте.



Напомним, что в Сочи 13 декабря открылись новогодние ярмарки.



Как писали ранее Юга.ру, «Поезд Деда Мороза» посетит 83 города России, но Краснодара и Сочи среди них нет.