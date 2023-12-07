В Краснодарском крае с 10 декабря изменится расписание поездов

Абхазия, Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

10 декабря РЖД изменят расписание поездов. Летом 2024 года в Сочи снова будут курсировать две «Ласточки»

Пресс-служба СКЖД сообщила редакции Юга.ру, что 10 декабря на российских железных дорогах изменят график движения пассажирских поездов. Это происходит ежегодно во второе воскресенье декабря. По новому расписанию будут курсировать 190 пар вагонов дальнего следования, семь из них — двухэтажные.

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В летнее время поезд №233/234 свяжет Новороссийск и Москву. Он будет ходить через станцию Протока (Славянск-на-Кубани). В осенне-зимний период появится поезд №559/560 Ростов-на-Дону — Волгоград.

Также для обеспечения транспортной доступности туристических мест Дагестана поезд №373/374 Тюмень — Махачкала продлят до Дербента. Во время курортного сезона на Черноморском побережье снова будут курсировать «Ласточки» №921/922 Сочи — Гагра и №923/924 Аэропорт Сочи — Гагра.

Подробную информацию о графике движения поездов можно найти на сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» или по телефону: 8-800-775-00-00.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи отменили две электрички между Лоо и Имеретинским курортом.

Железная дорога Краснодар Поезда РЖД Сочи

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