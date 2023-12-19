Поезд из Москвы в Крым в 2024 году будет ходить ежедневно

В 2024 году поезд №173/174 будет отправляться из Москвы с Павелецкого вокзала и прибывать обратно на него же. Ранее состав уходил с Казанского вокзала. Первый рейс из Евпатории запланирован на 1 марта, а из Москвы — 3 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Гранд сервис экспресса».

Из Москвы поезд будет отправляться в 20:00, а прибывать в Евпаторию — через день в 11:20. Из Крыма состав поедет в 21:45 и вернется в столицу через день в 09:40.



Поезд преодолеет около 30 станций. По пути он остановится в таких крупных городах, как Воронеж и Ростов-на-Дону. В Крыму состав сделает остановки на станциях Керчь, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Саки.



В составе поезда предусмотрены вагоны класса купе и одноэтажные плацкартные. Продажа билетов начнется за 90 дней.



Пассажиры из Петербурга, Твери и Рязани смогут добраться до Евпатории на поезде №179/180 Санкт-Петербург — Евпатория. В его состав включат пересадочные вагоны Псков — Великий Новгород — Евпатория. Поезд начнет курсировать ежедневно в конце апреля 2024 года.



Напомним, что в Краснодарском крае 10 декабря изменилось расписание поездов.