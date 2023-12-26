Мэрия Краснодара и застройщик ответили на жалобы жителей, обеспокоенных темными улицами и недостроенными тротуарами в поселке Калинино

22 декабря жители Краснодара пожаловались через телеграм-канал «Транспортная инициатива» на недостроенную дорогу на северо-востоке Краснодара. По их словам, в поселке Калинино на нескольких ключевых улицах серьезные проблемы с благоустройством: «Освещения на Яснополянской нет. Тротуар на Яснополянской недостроен. Светофоров на Батуринской, Чепигинской, Яснополянской нет. Остановочные павильоны на Чепигинской и Яснополянской... демонтированы. Общественный транспорт не запущен», — заявили жители. Авторы обращения призвали чиновников обратить внимание на проблемы, поскольку, по их мнению, «иначе жертв на опасном участке, особенно на повороте Чепигинская/Яснополянская не избежать. Могут погибнуть дети школ №№ 17, 66 и 102».

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Юга.ру спросили о ситуации руководительницу территориального общественного самоуправления (ТОС) 483 «Калинино-1» Яну Заславец. Она пояснила: «Через ассоциацию девелоперов договором объединены 15 организаций. Их определяли по размеру введенного жилья в этом районе. Основная доля там «Инсити» и ЮСИ, остальные — застройщики поменьше». Глава общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук рассказала Юга.ру, что «Югстройинвест» не внес сумму, указанную в договоре. «И сейчас происходит жуткая ситуация, вместо того, чтобы закончить строительство, идет демонтаж», — добавила активистка.

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Пресс-служба «Инсити» прокомментировала ситуацию для Юга.ру: «В стадии готовности находится дорожное полотно, а благоустройство дороги еще ведется, в самое ближайшее время будут доделаны пешеходные тротуары. Остановочные павильоны будут установлены после модернизации. После новогодних праздников их установят в обозначенных местах». В пресс-службе мэрии Краснодара нам рассказали, что департамент транспорта и дорожного хозяйства подтверждает на указанных улицах работы от застройщика. «Они были приостановлены из-за отсутствия у застройщика средств. Строительные работы планируют завершить в I квартале 2024 года. Остановочный павильон, который ранее был демонтирован по причине брака, заменят», — пояснила пресс-служба краснодарской администрации. Юга.ру пока не получили комментарий ЮСИ.