Об этом одна из составительниц обращения рассказала Юга.ру, прислав видео и фотографии, фиксирующие плачевное состояние дорог в поселке Российский.

«Россия — великая страна, а микрорайон с более чем 40-тысячным населением находится в убогом состоянии — без дорог, освещения, зеленых зон и нехваткой социальных объектов. Строительство полноценной поликлиники по генплану уменьшают в три раза и оставляют только детскую. У нас отсутствует ливневая канализация. Из-за этого все дороги находятся в аварийном состоянии. Не могут проехать пожарные, скорые, такси, меняет маршрут общественный транспорт.

На все наши жалобы, заявления и обращения администрации города и края отвечают: «Денег нет!» Обращаемся к вам, как к гаранту Конституции РФ, и просим выделить из федерального бюджета денежные средства на необходимую инфраструктуру», — заявила жительница района.