«Мы не хотим жить в грязи». Жители поселка Российского на севере Краснодара пожаловались Путину на затопленные улицы

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео жителей поселка Российского
    © Кадр из видео жителей поселка Российского

14 декабря жители краснодарского поселка Российского записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину

Об этом одна из составительниц обращения рассказала Юга.ру, прислав видео и фотографии, фиксирующие плачевное состояние дорог в поселке Российский.

«Россия — великая страна, а микрорайон с более чем 40-тысячным населением находится в убогом состоянии — без дорог, освещения, зеленых зон и нехваткой социальных объектов. Строительство полноценной поликлиники по генплану уменьшают в три раза и оставляют только детскую. У нас отсутствует ливневая канализация. Из-за этого все дороги находятся в аварийном состоянии. Не могут проехать пожарные, скорые, такси, меняет маршрут общественный транспорт.

На все наши жалобы, заявления и обращения администрации города и края отвечают: «Денег нет!» Обращаемся к вам, как к гаранту Конституции РФ, и просим выделить из федерального бюджета денежные средства на необходимую инфраструктуру», — заявила жительница района.

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На видео показаны затопленные улицы Парижская, им. Комарова, Тверская, Куликова поля, Рыминская, Очаковская, Измаильская, Лаперуза, Благодарная, Рязанская, Таежная, Калужская, Сахалинская, Городская и Камчатская. Снимки, приведенные в видео, сделаны 10 ноября и 5 декабря.

Юга.ру неоднократно сообщали о проблемах в поселке Российском. В феврале 2022 года его жители подали в суд на чиновников из-за плохих дорог.

Тогда же мы опубликовали большой репортаж о том, как люди живут в коттеджном поселке Комарово, который находится внутри поселка Российского: вместо дорог там направления, а вместо адресов — только цифры на кадастровой карте.

В апреле 2021 года прокуратура Кубани сообщила, что зампредседателя жилищно-строительных кооперативов в поселке похитил более 79 млн рублей.

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