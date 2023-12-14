«Мы не хотим жить в грязи». Жители поселка Российского на севере Краснодара пожаловались Путину на затопленные улицы
14 декабря жители краснодарского поселка Российского записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину
Об этом одна из составительниц обращения рассказала Юга.ру, прислав видео и фотографии, фиксирующие плачевное состояние дорог в поселке Российский.
«Россия — великая страна, а микрорайон с более чем 40-тысячным населением находится в убогом состоянии — без дорог, освещения, зеленых зон и нехваткой социальных объектов. Строительство полноценной поликлиники по генплану уменьшают в три раза и оставляют только детскую. У нас отсутствует ливневая канализация. Из-за этого все дороги находятся в аварийном состоянии. Не могут проехать пожарные, скорые, такси, меняет маршрут общественный транспорт.
На все наши жалобы, заявления и обращения администрации города и края отвечают: «Денег нет!» Обращаемся к вам, как к гаранту Конституции РФ, и просим выделить из федерального бюджета денежные средства на необходимую инфраструктуру», — заявила жительница района.
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На видео показаны затопленные улицы Парижская, им. Комарова, Тверская, Куликова поля, Рыминская, Очаковская, Измаильская, Лаперуза, Благодарная, Рязанская, Таежная, Калужская, Сахалинская, Городская и Камчатская. Снимки, приведенные в видео, сделаны 10 ноября и 5 декабря.
Юга.ру неоднократно сообщали о проблемах в поселке Российском. В феврале 2022 года его жители подали в суд на чиновников из-за плохих дорог.
Тогда же мы опубликовали большой репортаж о том, как люди живут в коттеджном поселке Комарово, который находится внутри поселка Российского: вместо дорог там направления, а вместо адресов — только цифры на кадастровой карте.
В апреле 2021 года прокуратура Кубани сообщила, что зампредседателя жилищно-строительных кооперативов в поселке похитил более 79 млн рублей.