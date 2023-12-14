Путин: открытие аэропорта в Краснодаре надо «еще раз проанализировать»

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

14 декабря президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможность открытия краснодарского аэропорта на прямой линии

«Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя он [аэропорт «Пашковский»] далеко от зоны боевых действий… такое поручение Министерство обороны имеет — постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, и тогда будем действовать. Но надо посмотреть, еще раз проанализировать», — сказал Путин на прямой линии «Итоги года».

Далее он прокомментировал состояние путей сообщения — авиационных, железнодорожных и автомобильных:

«Все это развивается».

Как сообщали Юга.ру, 12 аэропортов России приостановили работу 24 февраля 2022 года из-за начала спецоперации в Украине. На юге остались работать только два аэровокзала — в Сочи и Минеральных Водах.

За прошедшее время в СМИ и соцсетях неоднократно появлялись слухи о готовящемся открытии краснодарского аэропорта. Недавно стало известно, что на 15 декабря запланирован тестовый полет, по результатам которого решат, открывать «Пашковский» или нет. Подробнее можно узнать здесь.

Авиация Аэропорты Владимир Путин СВО

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