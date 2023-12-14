Путин: открытие аэропорта в Краснодаре надо «еще раз проанализировать»

«Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя он [аэропорт «Пашковский»] далеко от зоны боевых действий… такое поручение Министерство обороны имеет — постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, и тогда будем действовать. Но надо посмотреть, еще раз проанализировать», — сказал Путин на прямой линии «Итоги года».

Как сообщали Юга.ру, 12 аэропортов России приостановили работу 24 февраля 2022 года из-за начала спецоперации в Украине. На юге остались работать только два аэровокзала — в Сочи и Минеральных Водах.

За прошедшее время в СМИ и соцсетях неоднократно появлялись слухи о готовящемся открытии краснодарского аэропорта. Недавно стало известно, что на 15 декабря запланирован тестовый полет, по результатам которого решат, открывать «Пашковский» или нет. Подробнее можно узнать здесь.