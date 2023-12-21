Владимир Архипов рассказал, что ожидает скандальную стройку в ближайшее время

20 декабря блогер Сергей Климов опубликовал комментарий вице-мэра Краснодара Владимира Архипова. По его словам, за 17 лет работы на его опыте это первый случай, когда подрядчик, получив 85% аванса, не справился с обязанностями. «Действительно, как и на многих других строительных объектах, есть определенные проблемы, выявлялись и неучтенные инженерные коммуникации. Но хочу отметить, что, помимо этого подземника, мы сейчас завершили или завершаем реконструкции на шести участках улично-дорожной сети. Там мы тоже находим неучтенные сети, ну так исторически сложилось. Также заходим в корректировку проектов, но мы это все запараллеливаем: строим, корректируем проект, получаем новую экспертизу и продолжаем строить. Здесь, к сожалению, этим же путем мы пошли. Но, как мне кажется, собственных трудовых ресурсов предприятия не хватило, чтобы завершить этот объект в этом году», — объяснил Архипов.

Он добавил, что стройку удалось бы завершить в этом году, если бы в ней участвовало минимум в 2-3 раза больше людей и техники. Архипов добавил, что после расторжения контракта нужно провести экспертизу и принять те работы, которые были выполнены по выплаченному авансу, а остальное — вернуть в бюджет.

«Есть банковская гарантия, есть финансовые инструменты, которыми ты себя защищаешь как заказчик. Сейчас проводятся следственные действия. Компетентные органы разберутся, на что был потрачен этот аванс, дадут ему правовую оценку. Ну а мы параллельно будем заказывать свою экспертизу, чтобы она подтвердила качество уже выполненных работ. И мы получим потраченную сумму. Если она меньше 85%, то остальное мы будем требовать либо в судебном порядке, либо в гражданском о возврате в бюджет», — сказал чиновник. Он добавил, что объявить новые торги и заключить договор планируется в первом квартале 2024 года.