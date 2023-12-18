Между Сочи и Магасом в январе 2024 года запустят прямые рейсы

Из Сочи в столицу Ингушетии в январе 2024 года будут летать самолеты

С 5 января 2024 года авиакомпания «Азимут» начнет выполнять прямые рейсы между Сочи и Магасом. В столицу Ингушетии самолеты будут вылетать по пятницам в 10:20, посадка в Магасе запланирована в 11:40.

Обратно самолет также полетит в пятницу, вылет из Магаса в 12:40, посадка в Сочи — в 13:55.