Между Сочи и Магасом в январе 2024 года запустят прямые рейсы
Из Сочи в столицу Ингушетии в январе 2024 года будут летать самолеты
С 5 января 2024 года авиакомпания «Азимут» начнет выполнять прямые рейсы между Сочи и Магасом. В столицу Ингушетии самолеты будут вылетать по пятницам в 10:20, посадка в Магасе запланирована в 11:40.
Обратно самолет также полетит в пятницу, вылет из Магаса в 12:40, посадка в Сочи — в 13:55.
«Азимут» сообщает, что билеты стоимостью от 888 рублей поступили в продажу.
В авиакомпании также рассказали, что в весенне-летнем расписании (с 31 марта по 20 октября 2024 года) рейсы в Магас из Сочи будут выполнять по воскресеньям. Стоимость билетов от 1780 рублей.
Как недавно писали Юга.ру, рабочая группа Минобороны признала, что аэропорт Краснодара можно открыть для полетов. Напомним, 15 декабря состоялся первый с 24 февраля 2022 года полет гражданской авиации в аэропорт Краснодара и из него. Так называемый тестовый рейс выполнил самолет авиакомпании «Азимут».