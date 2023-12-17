Рабочая группа Минобороны признала, что аэропорт Краснодара можно открыть для полетов
В СМИ появилась информация о том, что рабочая группа Минобороны РФ по вопросам обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара признала возможным возобновление его работы
Юга.ру писали, что 15 декабря состоялся первый с 24 февраля 2022 года полет гражданской авиации в аэропорт Краснодара и из него. Так называемый тестовый рейс выполнил самолет авиакомпании «Азимут». Борт вылетел из Минвод в 13:00 и приземлился в Краснодаре в 13:57, обратно в Минводы он отправился в 15:15.
Коллектив аэропорта провел в этот день массовые комплексные тесты, чтобы проверить готовность к возобновлению работы в полном объеме. Это позволило протестировать функциональность и взаимодействие диспетчерских и аэропортовых служб, а также работу систем регистрации и службы безопасности. Пассажиров на борту тренировочного рейса не было, но в тренировке в аэропорту приняли участие студенты и свободные сотрудники. Они прошли процедуры регистрации и процесса посадки.
«Мы готовы к возможному открытию»:
«Сегодняшний день доказал, что мы готовы к возможному открытию», — заявил директор управляющий аэропорта Дмитрий Кириченко.
16 декабря «Известия» ознакомились с письмом Национального центра управления обороной РФ Минобороны, из которого следует, что возобновление работы аэропорта Краснодара возможно после 25 декабря.
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Но окончательного решения еще нет: согласовать изменение режима воздушного пространства должны еще три ведомства — Минтранс, МВД и ФСБ. В рабочую группу входят представители Минобороны, Росавиации, ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и холдинга «Аэродинамика», который управляет краснодарским аэропортом. Пресс-служба «Аэродинамики» рассказала порталу 93.RU, что официальных данных о возможности и сроках открытия аэропорта в Краснодаре пока нет.
14 декабря в рамках прямой линии Путин прокомментировал перспективу возобновления работы краснодарского аэропорта словами о том, что «главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров». Расширенную версию цитаты читайте здесь.
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