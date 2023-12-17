Рабочая группа Минобороны признала, что аэропорт Краснодара можно открыть для полетов

В СМИ появилась информация о том, что рабочая группа Минобороны РФ по вопросам обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара признала возможным возобновление его работы

Юга.ру писали, что 15 декабря состоялся первый с 24 февраля 2022 года полет гражданской авиации в аэропорт Краснодара и из него. Так называемый тестовый рейс выполнил самолет авиакомпании «Азимут». Борт вылетел из Минвод в 13:00 и приземлился в Краснодаре в 13:57, обратно в Минводы он отправился в 15:15.

Коллектив аэропорта провел в этот день массовые комплексные тесты, чтобы проверить готовность к возобновлению работы в полном объеме. Это позволило протестировать функциональность и взаимодействие диспетчерских и аэропортовых служб, а также работу систем регистрации и службы безопасности. Пассажиров на борту тренировочного рейса не было, но в тренировке в аэропорту приняли участие студенты и свободные сотрудники. Они прошли процедуры регистрации и процесса посадки.