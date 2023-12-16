Главным тренером ФК «Сочи» стал испанец Роберт Морено

Краснодарский край

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  • Роберт Морено © скриншот видео телеграм-канала ФК «Сочи» https://t.me/Sochipfc/16336
    Роберт Морено © скриншот видео телеграм-канала ФК «Сочи» https://t.me/Sochipfc/16336

ФК «Сочи» рассказал о назначении Роберта Морено на должность главного тренера команды

ФК «Сочи» 15 декабря сообщил о назначении главным тренером команды испанца Роберта Морено. В телеграм-канале ФК позже появилось его видео-обращение.

Роберту Морено 46 лет, он гражданин Испании. Как сообщает пресс-служба ФК «Сочи», спортсмен занимал должности в клубах:

  • «Барселона Б» (2008-2011) — ассистент тренера;
  • «Рома» (2011-2012) — ассистент тренера;
  • «Сельта» (2013-2014) — ассистент тренера;
  • «Барселона» (2014-2017) — ассистент тренера;
  • «Сельта» (2017-2018) — ассистент тренера;
  • «Монако» (2019-2020) — главный тренер;
  • «Гранада» (2021-2022) — главный тренер.

Также в 2019 году Роберт Морено тренировал сборную Испании по футболу.

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Новый главный тренер ФК «Сочи» становился победителем Лиги Чемпионов (2014/15), был чемпионом Испании (2014/15, 2015/16). Роберт Морено является обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16, 2016/17), Суперкубка Испании (2016/17), Суперкубка Европы (2015/16). Также тренер становился победителем клубного чемпионата мира (2015/16).

Напомним, 3 декабря с поста главного тренера ФК «Сочи» уволили Александра Точилина.

По состоянию на 16 декабря ФК «Сочи» занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата России, это последняя строчка. За 18 матчей команда набрала 11 очков.

Как недавно писали Юга.ру, ФК «Краснодар» вернулся на первое место в таблице РПЛ, победив ЦСКА.

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Главным тренером ФК «Сочи» стал испанец Роберт Морено
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