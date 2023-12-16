Главным тренером ФК «Сочи» стал испанец Роберт Морено

ФК «Сочи» рассказал о назначении Роберта Морено на должность главного тренера команды

ФК «Сочи» 15 декабря сообщил о назначении главным тренером команды испанца Роберта Морено. В телеграм-канале ФК позже появилось его видео-обращение.

Роберту Морено 46 лет, он гражданин Испании. Как сообщает пресс-служба ФК «Сочи», спортсмен занимал должности в клубах: «Барселона Б» (2008-2011) — ассистент тренера;

«Рома» (2011-2012) — ассистент тренера;

«Сельта» (2013-2014) — ассистент тренера;

«Барселона» (2014-2017) — ассистент тренера;

«Сельта» (2017-2018) — ассистент тренера;

«Монако» (2019-2020) — главный тренер;

«Гранада» (2021-2022) — главный тренер.

Также в 2019 году Роберт Морено тренировал сборную Испании по футболу.

Новый главный тренер ФК «Сочи» становился победителем Лиги Чемпионов (2014/15), был чемпионом Испании (2014/15, 2015/16). Роберт Морено является обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16, 2016/17), Суперкубка Испании (2016/17), Суперкубка Европы (2015/16). Также тренер становился победителем клубного чемпионата мира (2015/16).