Главным тренером ФК «Сочи» стал испанец Роберт Морено
ФК «Сочи» рассказал о назначении Роберта Морено на должность главного тренера команды
ФК «Сочи» 15 декабря сообщил о назначении главным тренером команды испанца Роберта Морено. В телеграм-канале ФК позже появилось его видео-обращение.
Роберту Морено 46 лет, он гражданин Испании. Как сообщает пресс-служба ФК «Сочи», спортсмен занимал должности в клубах:
- «Барселона Б» (2008-2011) — ассистент тренера;
- «Рома» (2011-2012) — ассистент тренера;
- «Сельта» (2013-2014) — ассистент тренера;
- «Барселона» (2014-2017) — ассистент тренера;
- «Сельта» (2017-2018) — ассистент тренера;
- «Монако» (2019-2020) — главный тренер;
- «Гранада» (2021-2022) — главный тренер.
Также в 2019 году Роберт Морено тренировал сборную Испании по футболу.
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Новый главный тренер ФК «Сочи» становился победителем Лиги Чемпионов (2014/15), был чемпионом Испании (2014/15, 2015/16). Роберт Морено является обладателем Кубка Испании (2014/15, 2015/16, 2016/17), Суперкубка Испании (2016/17), Суперкубка Европы (2015/16). Также тренер становился победителем клубного чемпионата мира (2015/16).
Напомним, 3 декабря с поста главного тренера ФК «Сочи» уволили Александра Точилина.
По состоянию на 16 декабря ФК «Сочи» занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата России, это последняя строчка. За 18 матчей команда набрала 11 очков.
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