ФК «Краснодар» вернулся на первое место в таблице РПЛ, победив ЦСКА

На стадионе «Краснодар» 10 декабря состоялся последний в этом году футбольный матч в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги

На поле встречались «быки» и московский ЦСКА. ФК «Краснодар» забил гол в добавленное время второго тайма. Победу команде принес Никита Кривцов, он пробил с острого угла при розыгрыше углового удара.

После игры с ЦСКА «быки» набрали 38 очков и завершили 2023 год на первом месте в Российской Премьер-Лиге. Команда выиграла в первенстве страны больше половины игр — 11 из 18. На втором месте — петербургский «Зенит» с 36 очками.

Российский чемпионат уходит на зимний перерыв. Следующий матч ФК «Краснодар» проведет дома против казанского «Рубина» 3 марта.

Как писали Юга.ру, два футболиста «Краснодара» стали самыми дорогими игроками РПЛ в своей возрастной категории. Матвея Сафонова оценивают в 16 млн евро, Эдуарда Сперцяна — в 15 млн евро.