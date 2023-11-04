Два футболиста «Краснодара» стали самыми дорогими игроками РПЛ в своей возрастной категории

Краснодарский край

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  • © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков Российской Премьер-лиги в каждой из возрастных категорий от 16 до 27 лет

Среди 24-летних спортсменов самым дорогим сейчас считают Матвея Сафонова, его оценивают в 16 млн евро. Его одноклубник Эдуард Сперцян лидирует в категории 23 года со стоимостью 15 млн евро.

Они занимают соответственно вторую и третью строчку среди всех футболистов РПЛ возрастом от 16 до 27 лет. Дороже всех, 24 млн евро, стоит игрок «Зенита» Вендел.

В воскресенье, 5 ноября, ФК «Краснодар» на своем поле встретится с самарскими «Крыльями Советов». Матч 14-го тура РПЛ начнется в 14:00. «Чемпионат.com» цитирует «Матч Премьер», в эфире которого защитник «быков» Александр Эктов высказался о предстоящей игре: «Крылья» — молодые, быстрые ребята, любят играть в атаку. По сравнению с прошлым сезоном у них появился баланс между атакой и обороной... В этом году они наладили игру, у них все пошло. Мы ожидаем самую трудную игру».

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