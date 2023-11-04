Два футболиста «Краснодара» стали самыми дорогими игроками РПЛ в своей возрастной категории

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих игроков Российской Премьер-лиги в каждой из возрастных категорий от 16 до 27 лет

Среди 24-летних спортсменов самым дорогим сейчас считают Матвея Сафонова, его оценивают в 16 млн евро. Его одноклубник Эдуард Сперцян лидирует в категории 23 года со стоимостью 15 млн евро.

Они занимают соответственно вторую и третью строчку среди всех футболистов РПЛ возрастом от 16 до 27 лет. Дороже всех, 24 млн евро, стоит игрок «Зенита» Вендел.