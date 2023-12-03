ФК «Сочи» уволил главного тренера

Сегодня пресс-служба ФК «Сочи» сообщила о том, что главный тренер Александр Точилин «отстранен от работы».

Точилин провел во главе сочинской команды 12 матчей, сменив на этом посту Дмитрия Хохлова. Из этих 12 игр ФК «Сочи» выиграл только в двух и еще одну свел вничью. Клуб идет на последнем, 16-м месте в Российской Премьер-лиге, отставая от калининградской «Балтики» и грозненского «Ахмата» на 3 очка.

Точилин был самым первым тренером этой команды, причем возглавил ее, еще когда она базировалась в Санкт-Петербурге и называлась «Динамо». Впервые специалист покинул «Сочи» в январе 2021 года, после чего тренировал «Олимп-Долгопрудный», краснодарскую «Кубань» (на протяжении 11 матчей, в которых одержал одну победу), снова «Олимп-Долгопрудный» и 17 сентября 2023 года вернулся в «Сочи».

После сегодняшней отставки исполняющим обязанности главного тренера ФК «Сочи» будет Денис Клюев, ранее работавший в клубе ассистентом тренера. До конца календарного года команде осталось провести один матч — 10 декабря, дома, против «Оренбурга», который на данный момент занимает 13-е место в лиге.

Напомним, что матч «Сочи» — «Крылья Советов», по итогам которого был уволен Точилин, из-за непогоды планировали перенести на весну.