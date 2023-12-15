Аэропорт Краснодара проверит готовность всех служб к возобновлению работы
Краснодарский аэропорт «Пашковский» 15 декабря проведет комплексные массовые тесты
Краснодарский аэропорт проведет тестовый полет, чтобы проверить готовность к возобновлению работы. Напомним, двенадцать аэропортов Юга России, включая краснодарский, анапский, ставропольский и ростовский, закрыты для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.
Тренировочный полет выполнит компания «Азимут». Запланировано, что рейс А49007 вылетит в 13:00 из аэропорта в Минеральных Водах и приземлится в Краснодаре в 14:15. По данным пресс-службы краснодарского аэропорта, регистрация на рейс начнется в 12:45, но полететь на нем не получится.
Во время прибытия этого рейса и отправления следующего пройдет проверка работоспособности всех служб аэропорта.
Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании, через час после приземления назначен обратный рейс, из Краснодара в Минводы. Время отправления рейса А49008 — 15:15, прибытие в аэропорт назначения — 16:30.
Официально решение о возобновлении работы аэропорта «Пашковский» не принято. 14 декабря на вопрос о том, будет ли открыт краснодарский аэропорт, во время прямой линии президент ответил, что безопасностью полетов занимается Минобороны и решение зависит от него.
Юга.ру писали, что 9 ноября в аэропорту провели аварийно-спасательные учения. Об этом сообщила пресс-служба «Пашковского». В этот же день в Краснодаре приземлился, а затем снова вылетел самолет с генералом ВС РФ, что спровоцировало очередную волну слухов о скором открытии аэропорта.
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