Аэропорт Краснодара проверит готовность всех служб к возобновлению работы

Краснодарский аэропорт проведет тестовый полет, чтобы проверить готовность к возобновлению работы. Напомним, двенадцать аэропортов Юга России, включая краснодарский, анапский, ставропольский и ростовский, закрыты для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.

Тренировочный полет выполнит компания «Азимут». Запланировано, что рейс А49007 вылетит в 13:00 из аэропорта в Минеральных Водах и приземлится в Краснодаре в 14:15. По данным пресс-службы краснодарского аэропорта, регистрация на рейс начнется в 12:45, но полететь на нем не получится.

Во время прибытия этого рейса и отправления следующего пройдет проверка работоспособности всех служб аэропорта.