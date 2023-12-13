Краснодарский аэропорт хотят открыть. Тестовый полет проведут 15 декабря

В Краснодаре хотят открыть аэропорт, для принятия решения проведут тестовый полет впервые за почти два года

В пресс-службе администрации Краснодарского края редактору Юга.ру рассказали, что 15 декабря 2023 года аэропорт «Пашковский» проведет тестовый полет. По его результатам будет рассматриваться вопрос о возобновлении работы.

По данным телеграм-канала Shot, речь идет о тестовом рейсе из аэропорта «Внуково» в Краснодар, который выполнит авиакомпания «Азимут».

Напомним, 12 аэропортов юга России приостановили работу 24 февраля 2022 года. Обслуживают пассажиров два аэровокзала — в Сочи и Минеральных Водах.