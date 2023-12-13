Что известно об открытии аэропорта в Краснодаре: собрали официальные данные

Предыстория. Как писали Юга.ру, власти Кубани официально заявили о том, что 15 декабря состоится тестовый полет с посадкой гражданского самолета в Краснодаре. Аэропорт «Пашковский» примет рейс, после чего может быть объявлено об открытии объекта для штатной работы. Все будет зависеть от результатов тестового полета.

Пресс-служба краснодарского аэропорта сообщила журналистам, что «авиакомпания «Азимут» подала заявку на выполнение технического рейса для проверки аэропортовых систем, оборудования». При этом в пресс-службе отметили, что информация о принятии официального решения по открытию аэропорта отсутствует.

Позже ТАСС написал , что попасть на тестовый рейс из Москвы в Краснодар 15 декабря не получится. В авиакомпании журналистам рассказали, что продавать билеты на самолет не будут.

На новость о возможном открытии аэропорта «Пашковский» отреагировали крупные перевозчики. Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила , что готова выполнять до четырех ежедневных рейсов из Москвы в Краснодар в случае открытия аэропорта.

Как пишет РБК, в авиакомпании «Победа» заявили, что готовы выполнять рейсы в Краснодар после Нового года, в случае если будет принято положительное решение об открытии аэропорта. Также о готовности возобновить полеты в «Пашковский» редакции РБК рассказал перевозчик «Россия».

По неофициальной информации, аэропорт откроется 25 декабря, об этом пишет Shot со ссылкой на источник.