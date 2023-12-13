Что известно об открытии аэропорта в Краснодаре: собрали официальные данные
15 декабря в краснодарский аэропорт прилетит гражданский самолет авиакомпании «Азимут». Объясняем, что происходит
Предыстория. Как писали Юга.ру, власти Кубани официально заявили о том, что 15 декабря состоится тестовый полет с посадкой гражданского самолета в Краснодаре. Аэропорт «Пашковский» примет рейс, после чего может быть объявлено об открытии объекта для штатной работы. Все будет зависеть от результатов тестового полета.
Пресс-служба краснодарского аэропорта сообщила журналистам, что «авиакомпания «Азимут» подала заявку на выполнение технического рейса для проверки аэропортовых систем, оборудования». При этом в пресс-службе отметили, что информация о принятии официального решения по открытию аэропорта отсутствует.
Позже ТАСС написал, что попасть на тестовый рейс из Москвы в Краснодар 15 декабря не получится. В авиакомпании журналистам рассказали, что продавать билеты на самолет не будут.
На новость о возможном открытии аэропорта «Пашковский» отреагировали крупные перевозчики. Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что готова выполнять до четырех ежедневных рейсов из Москвы в Краснодар в случае открытия аэропорта.
Как пишет РБК, в авиакомпании «Победа» заявили, что готовы выполнять рейсы в Краснодар после Нового года, в случае если будет принято положительное решение об открытии аэропорта. Также о готовности возобновить полеты в «Пашковский» редакции РБК рассказал перевозчик «Россия».
По неофициальной информации, аэропорт откроется 25 декабря, об этом пишет Shot со ссылкой на источник.
Напомним, 12 аэропортов юга России приостановили работу 24 февраля 2022 года. Обслуживают пассажиров два аэровокзала — в Сочи и Минеральных Водах.