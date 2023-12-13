Между Минеральными Водами и Минском запустят прямые авиарейсы

В январе 2024 года из Минеральных Вод появится прямой рейс в Минск

В авиакомпании «Азимут» рассказали о запуске сообщения между Минеральными Водами и Минском 13 января 2024 года. Самолеты будут летать по субботам:

вылет из Минеральных Вод в 08:10, посадка в Минске в 12:10

вылет из Минска в 13:20, посадка в Минеральных Водах в 17:20

Билеты уже поступили в продажу. По состоянию на 13 декабря стоимость перелета из Минеральных Вод в Минск без багажа составляет 2268 рублей. Из Минска в Минводы билеты дороже, но включают багаж, такой перелет обойдется в 4253 рубля.

Напомним, 12 аэропортов юга России приостановили работу 24 февраля 2022 года. Обслуживают пассажиров два аэровокзала — в Сочи и Минеральных Водах.