Между Минеральными Водами и Минском запустят прямые авиарейсы

Ставропольский край, В мире

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  • Аэропорт Минеральные Воды © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Аэропорт Минеральные Воды © Елена Синеок, ЮГА.ру

В январе 2024 года из Минеральных Вод появится прямой рейс в Минск

В авиакомпании «Азимут» рассказали о запуске сообщения между Минеральными Водами и Минском 13 января 2024 года. Самолеты будут летать по субботам:

  • вылет из Минеральных Вод в 08:10, посадка в Минске в 12:10
  • вылет из Минска в 13:20, посадка в Минеральных Водах в 17:20

Билеты уже поступили в продажу. По состоянию на 13 декабря стоимость перелета из Минеральных Вод в Минск без багажа составляет 2268 рублей. Из Минска в Минводы билеты дороже, но включают багаж, такой перелет обойдется в 4253 рубля.

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Как недавно писали Юга.ру, желающие встретить Новый год 2024 в Москве могут улететь из Сочи 31 декабря за 2-3 тысячи рублей. Подробнее можно прочитать здесь.

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