Из Краснодарского края в Москву 31 декабря можно улететь за 2-3 тысячи рублей

Билеты на новогодние авиарейсы из Сочи в Москву можно купить по цене около 2 тыс. рублей

Желающие встретить Новый год 2024 в Москве могут улететь из Сочи 31 декабря за 2-3 тысячи рублей. По данным популярного сайта для поиска авиабилетов, прямые рейсы 31 декабря выполнят восемь авиакомпаний. На момент публикации новости стоимость самого дешева билета составляла 1 784 рубля.

Чуть раньше, 30 декабря, из Сочи в Москву можно прилететь за 2 607 рублей.