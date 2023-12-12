Из Краснодарского края в Москву 31 декабря можно улететь за 2-3 тысячи рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Билеты на новогодние авиарейсы из Сочи в Москву можно купить по цене около 2 тыс. рублей

Желающие встретить Новый год 2024 в Москве могут улететь из Сочи 31 декабря за 2-3 тысячи рублей. По данным популярного сайта для поиска авиабилетов, прямые рейсы 31 декабря выполнят восемь авиакомпаний. На момент публикации новости стоимость самого дешева билета составляла 1 784 рубля.

Чуть раньше, 30 декабря, из Сочи в Москву можно прилететь за 2 607 рублей.

  • © скриншот страницы сайта aviasales.ru
    © скриншот страницы сайта aviasales.ru

Билеты в обратном направлении — из Москвы в Сочи — обойдутся дороже. По состоянию на 14 часов 12 декабря самый выгодный вариант для москвичей, которые хотят отметить Новый год в Сочи, билет за 10 785 рублей.

Билет на 30 декабря из Москвы в Сочи можно купить по минимальной цене 16 403 рубля.

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Примерно за 11 тысяч рублей 31 декабря москвичи могут прилететь в Минеральные Воды. Стоимость перелета 30-го числа чуть выше. Из Минвод в Москву 31 декабря можно улететь за 3 599 рублей (актуальная стоимость на 12 декабря).

Напомним, 12 аэропортов юга России приостановили работу 24 февраля 2022 года. Обслуживают пассажиров два аэровокзала — в Сочи и Минеральных Водах.

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Из Краснодарского края в Москву 31 декабря можно улететь за 2-3 тысячи рублей
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