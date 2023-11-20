Как уехать из Краснодара в Москву на Новый год 2024? Сколько осталось билетов на поезд и в какие дни

Юга.ру проанализировали сайт РЖД и выяснили, можно ли еще купить билеты в Москву, чтобы отметить Новый год в столице

На рейс «Сухум — Москва Казанская», выезжающий из Краснодара 28 декабря в 01:59 остался только один плацкартный билет стоимостью от 3354 рублей. Правда, ехать придется больше суток.

В этот же день есть рейс в 06:17. На него билеты еще можно купить. Осталось 106 плацкартных, 219 купе и 2 купе для инвалидов. Цены начинаются от 2977 рублей. Ехать тоже больше суток.

Можно выехать днем в 14:02, но добираться до Москвы будете почти 35 часов. Осталось 12 плацкартных мест стоимостью от 4013 рублей и 2 купе для инвалидов стоимостью от 3091 рублей.

Вечерний поезд выезжает из Краснодара в 21:30 и идет до столицы 35 часов. Еще можно купить билеты в плацкарт (от 4013 рублей) и купе (от 5668 рублей).