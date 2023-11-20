Как уехать из Краснодара в Москву на Новый год 2024? Сколько осталось билетов на поезд и в какие дни
Юга.ру проанализировали сайт РЖД и выяснили, можно ли еще купить билеты в Москву, чтобы отметить Новый год в столице
На рейс «Сухум — Москва Казанская», выезжающий из Краснодара 28 декабря в 01:59 остался только один плацкартный билет стоимостью от 3354 рублей. Правда, ехать придется больше суток.
В этот же день есть рейс в 06:17. На него билеты еще можно купить. Осталось 106 плацкартных, 219 купе и 2 купе для инвалидов. Цены начинаются от 2977 рублей. Ехать тоже больше суток.
Можно выехать днем в 14:02, но добираться до Москвы будете почти 35 часов. Осталось 12 плацкартных мест стоимостью от 4013 рублей и 2 купе для инвалидов стоимостью от 3091 рублей.
Вечерний поезд выезжает из Краснодара в 21:30 и идет до столицы 35 часов. Еще можно купить билеты в плацкарт (от 4013 рублей) и купе (от 5668 рублей).
Если соберетесь выезжать 29 декабря, то вариантов осталось совсем мало. В шести поездах остались билеты только в купе для инвалидов. Можно успеть взять места на рейс с отправлением в 21:30. Там еще есть 23 билета в плацкарт стоимостью от 4559 рублей.
30 декабря можно выехать из Краснодара в 06:17. На этот поезд еще есть 61 место в плацкарт с билетами от 3806 рублей и 70 в купе (от 4267 рублей).
Если отправляться в 14:02, то Новый год придется встретить в поезде, потому что в Москву прибудете уже 1 января. Билеты на этот рейс еще есть: 18 купе (от 3563 рублей) и 57 в плацкарте (от 4559 рублей).
А вот на скором поезде с выездом 20:02 вы успеете прибыть в Москву вечером 31 декабря. Осталось 1 место в купе стоимостью от 6929 рублей и 46 мест в плацкарт стоимостью от 4143 рублей.
Если вы не против встретить Новый год в поезде, то можно выехать из Краснодара и 31 декабря, свободных мест пока предостаточно.
Можно даже отправиться за 12 минут до боя курантов, в 23:48. Поезд премиальный, поэтому билеты стоят недешево. За плацкарт придется отдать от 5132 рублей, за купе от 6657 рублей, за СВ (спальный вагон) от 23877 рублей и за люкс от 51377 рублей.