Из Сочи в Абхазию запустят дополнительную «Ласточку»

Между Сочи и Гагрой летом 2024 года будут ходить две «Ласточки»

Пресс-служба «Абхазской железной дороги» рассказала , что летом 2024 года из Сочи в Гагру будет ходить еще одна «Ласточка».

Такое решение приняли из-за большого спроса на направление. Напомним, «Ласточку» запустили в июне 2023 года, за полгода поезд перевез из Сочи в Абхазию больше 48 тыс. туристов.

В пресс-службе железных дорог республики ранее сообщали, что в скором времени электропоезд могут запустить между Сочи и Сухумом. Перевозчик занимается этим вопросом.