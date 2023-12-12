Из Сочи в Абхазию запустят дополнительную «Ласточку»

Абхазия, Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Между Сочи и Гагрой летом 2024 года будут ходить две «Ласточки»

Пресс-служба «Абхазской железной дороги» рассказала, что летом 2024 года из Сочи в Гагру будет ходить еще одна «Ласточка».

Такое решение приняли из-за большого спроса на направление. Напомним, «Ласточку» запустили в июне 2023 года, за полгода поезд перевез из Сочи в Абхазию больше 48 тыс. туристов.

В пресс-службе железных дорог республики ранее сообщали, что в скором времени электропоезд могут запустить между Сочи и Сухумом. Перевозчик занимается этим вопросом.

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Напомним, 10 декабря РЖД изменили расписание поездов. Летом 2024 года в Сочи снова будут курсировать две «Ласточки». Подробнее можно прочитать здесь.

Недавно Юга.ру рассказывали, за сколько можно уехать из Краснодара в Москву на Новый год 2024.

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