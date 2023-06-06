Из Сочи в Гагру запустят ежедневную «Ласточку»

Абхазия, Краснодарский край

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  • Туристическая Абхазия © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Туристическая Абхазия © Елена Синеок, ЮГА.ру

Между Сочи и Гагрой все лето будет ходить скоростной поезд «Ласточка»

С 8 июня из Сочи в Гагры будет ходить «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-центре «РЖД».

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Поезд будет курсировать по расписанию:

  • Рейс № 921 Сочи — Гагра 11:54-15:00.
    Остановки: Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский Курорт, о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата.
    Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля; 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа;
  • Рейс № 922 Гагра — Аэропорт Сочи 15:15-18:09.
    Остановки: о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи.
    Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля, 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа;
  • Рейс № 923 Аэропорт Сочи — Гагра 18:52-21:40.
  • Остановки: Адлер, Имеретинский Курорт, о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата.
    Ежедневно;
  • Рейс № 924 Гагра — Аэропорт Сочи — Сочи 07:30-11:34.
    Остановки: о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи, Адлер, Хоста, Мацеста.
    Ежедневно.

По маршруту стартуют пятивагонные «Ласточки» комплектации «Стандарт».

В них есть:

  • розетки для подзарядки;
  • системы климат-контроля и обеззараживания воздуха;
  • светодиодное освещение;
  • места с креплением для инвалидных колясок.

Таможенный контроль пассажиров будет проходить на станции Веселое в РФ и на станции Цандрипш в Абхазии.

Приобрести билеты можно на сайте «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.

Как сообщали ранее Юга.ру, между Ростовом-на-Дону и Ейском запустят сезонный поезд.

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