Из Сочи в Гагру запустят ежедневную «Ласточку»

Между Сочи и Гагрой все лето будет ходить скоростной поезд «Ласточка»

С 8 июня из Сочи в Гагры будет ходить «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-центре «РЖД».

Поезд будет курсировать по расписанию:

Рейс № 921 Сочи — Гагра 11:54-15:00.

Остановки: Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский Курорт, о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата.

Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля; 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа;

Рейс № 922 Гагра — Аэропорт Сочи 15:15-18:09.

Остановки: о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи.

Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля, 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа;

Рейс № 923 Аэропорт Сочи — Гагра 18:52-21:40.

Остановки: Адлер, Имеретинский Курорт, о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата.

Ежедневно;

Рейс № 924 Гагра — Аэропорт Сочи — Сочи 07:30-11:34.

Остановки: о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи, Адлер, Хоста, Мацеста.

Ежедневно.

По маршруту стартуют пятивагонные «Ласточки» комплектации «Стандарт».



В них есть:

розетки для подзарядки;

системы климат-контроля и обеззараживания воздуха;

светодиодное освещение;

места с креплением для инвалидных колясок.

Таможенный контроль пассажиров будет проходить на станции Веселое в РФ и на станции Цандрипш в Абхазии.

Приобрести билеты можно на сайте «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.



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