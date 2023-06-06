Из Сочи в Гагру запустят ежедневную «Ласточку»
Между Сочи и Гагрой все лето будет ходить скоростной поезд «Ласточка»
С 8 июня из Сочи в Гагры будет ходить «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-центре «РЖД».
Поезд будет курсировать по расписанию:
- Рейс № 921 Сочи — Гагра 11:54-15:00.
Остановки: Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский Курорт, о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата.
Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля; 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа;
- Рейс № 922 Гагра — Аэропорт Сочи 15:15-18:09.
Остановки: о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи.
Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля, 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа;
- Рейс № 923 Аэропорт Сочи — Гагра 18:52-21:40.
- Остановки: Адлер, Имеретинский Курорт, о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата.
Ежедневно;
- Рейс № 924 Гагра — Аэропорт Сочи — Сочи 07:30-11:34.
Остановки: о.п. Гагрыпш, о.п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи, Адлер, Хоста, Мацеста.
Ежедневно.
По маршруту стартуют пятивагонные «Ласточки» комплектации «Стандарт».
В них есть:
- розетки для подзарядки;
- системы климат-контроля и обеззараживания воздуха;
- светодиодное освещение;
- места с креплением для инвалидных колясок.
Таможенный контроль пассажиров будет проходить на станции Веселое в РФ и на станции Цандрипш в Абхазии.
Приобрести билеты можно на сайте «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.
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