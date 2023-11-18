На новогодних каникулах из Ростова-на-Дону в Розу Хутор пустят поезд

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

С 29 декабря по 9 января на курорт «Роза Хутор» будет ходить специальный поезд из Ростова-на-Дону через Краснодар

Специальный поезд №926 «Лыжная стрела» будет ходить 29 и 30 декабря 2023 года, а также с 1 по 9 января 2024 года — об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу ОАО «РЖД».

На новогодние праздники 2022-2023 года в «Лыжной стреле» разрешалось бесплатно перевозить инвентарь для занятий горнолыжным спортом и сноубордингом, а у проводников можно было приобрести ски-пассы на курорты Красной Поляны. Будут ли в поезде №926 снова доступны перечисленные опции, не уточняется.

Ранее мы писали о том, что происходит с ценами на новогодние елки, а также о том, что весной 2024-го из Сочи начнут летать прямые авиарейсы в Хабаровск.

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На новогодних каникулах из Ростова-на-Дону в Розу Хутор пустят поезд
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